Van por 60 nuevas tiendas de autoservicio en Tamaulipas este año

La secretaria de Finanzas estatal, Ninfa Cantú Deándar, confirmó que este crecimiento incluye establecimientos de reconocidas marcas, particularmente en corredores carreteros y zonas de alta movilidad

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La expansión del sector comercial en Tamaulipas continúa firme: se prevé la instalación de al menos 60 nuevas tiendas de autoservicio durante este año, como parte de las inversiones que buscan fortalecer la presencia de cadenas nacionales en distintos puntos del estado.

La secretaria de Finanzas estatal, Ninfa Cantú Deándar, confirmó que este crecimiento incluye establecimientos de reconocidas marcas, particularmente en corredores carreteros y zonas de alta movilidad.

“Vienen 60 Oxxos más, los Smart hay muchas tiendas nuevas, estamos muy contentos por ello”

La funcionaria reconoció que el dinamismo comercial es visible principalmente a lo largo de las carreteras de Tamaulipas, donde también se ha incrementado la presencia de farmacias y otros servicios, lo que refleja un entorno favorable para la inversión y el consumo.