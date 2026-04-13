Vinculan a proceso a hombre por robo con violencia en comercio de Tampico

El imputado, identificado como Adrián “N”, habría amenazado con un arma blanca a una empleada para despojarla de dinero en efectivo en un negocio del centro

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria.- En el municipio de Tampico, un Juez de Control vinculó a proceso a un individuo acusado de haber cometido un robo a comercio con lujo de violencia.

La Fiscalía General de Justicia informó que el Ministerio Público adscrito al juzgado logró la vinculación después de presentar las pruebas correspondientes.

El imputado está identificado como Adrián “N” y la acusación que enfrenta es por el delito de robo a comercio con violencia.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo en un establecimiento comercial ubicado en la zona centro de la ciudad de Tampico.

Según el expediente, el individuo ingresó al lugar y, utilizando un arma blanca, amenazó a la empleada del negocio para despojarla de dinero en efectivo.

Aunque el presunto responsable logró escapar inicialmente, la policía inició las investigaciones correspondientes. Los datos de prueba fueron presentados ante el Ministerio Público, quien solicitó la orden de aprehensión.

Finalmente, un Fiscal adscrito al Juzgado consiguió la vinculación a proceso del detenido.