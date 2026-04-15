Adolescente en Argentina dio a luz siguiendo instrucciones de ChatGPT

Una joven argentina de 15 años de edad logró dar a luz a su bebé solo con las instrucciones que le ofreció la inteligencia artificial

Ante el miedo de que su familia descubriera su embarazo, una adolescente de solo 15 años de edad decidió enfrentar su parto sola, preguntando a ChatGPT sobre qué hacer en esas circunstancias.

Los hechos ocurrieron en la pequeña localidad argentina de Ezpeleta donde la joven, quien durante meses ocultó su estado de gravidez a sus papás, se encerró en el baño de su casa para intentar dar a luz.

Siguiendo paso a paso las instrucciones de la inteligencia artificial, la adolescente, cuyo nombre no fue dado a conocer por las autoridades, logró dar a luz a una niña completamente sana.

Sin embargo, ante sus manos se encontraba un nuevo reto, porque ocultar un embarazo es una cosa, pero intentar que una bebé permanezca escondida por años es mucho más complicado.

Intentan adolescentes abandonar a bebé en la calle

La solución que encontró la adolescente y otro menor, de 16 años de edad y presuntamente el padre de la bebé, fue hacer creer a transeúntes que la habían encontrado en la calle.

Así, el joven se llevó a la bebé a una de las calles más transitadas de la localidad, donde fingió haberla encontrado y llamó la atención de un hombre, quien de inmediato se dirigió a la comisaría local.

Al final, la menor de edad se presentó en la estación de Policía, donde contó la extraña aventura que recientemente había pasado y reconoció que tenía la intención de abandonar a su hija.

Tanto la adolescente como la niña fueron trasladadas a un hospital neonatal de la región, donde confirmaron que ambas se encuentran en buen estado de salud y siguen los cuidados necesarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO