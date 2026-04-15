Aparece el “pez del fin del mundo” nadando en Baja California Sur y el video se vuelve viral

Un ejemplar de pez remo, también conocido como del fin del mundo, fue avistado por pescadores en una zona cercana a Baja California Sur

Un grupo de pescadores que navegaba a unos cuantos metros de la costa de la isla Espíritu Santo en La Paz, Baja California Sur, atestiguó un acontecimiento realmente extraño, pues captaron la presencia de un pez remo vivo, nadando a la par de su embarcación.

Mediante redes sociales, los sorprendidos navegantes mostraron cómo el pez, cuyo hábitat se encuentra a miles de metros de profundidad en el mar, nadaba ágilmente y sin inmutarse.

El pez se dirigía hacia la playa, aunque en los videos compartidos a través de redes sociales no se puede comprobar si volvió a las profundidades del mar o encontró su última morada en la arena.

Esta aparición se suma a los avistamientos de por lo menos otros ejemplares en costas de la Península de Baja California durante el último mes, aunque en esos casos se trató de peces muertos.

¿Por qué se dice que los peces remo anuncian desgracias?

Al pez remo se le conoce de distintas maneras: se le dice también rey de los arenques y, en el Lejano Oriente, se le conoce como pez del fin del mundo por su supuesta relación con los terremotos.

La explicación detrás de esto es que, al vivir en las profundidades marinas, el pez remo rara vez sale a la superficie y solo lo hace cuando las aguas profundas tienen un movimiento fuerte.

Deep-sea oarfish spotted weak and struggling in shallow waters off Mexico 📹wandering.westerner pic.twitter.com/9l3mwfRiPa — Interesting World (@_fluxfeeds) April 8, 2026

Sin embargo, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Tokai, en realidad estos peces suben a la superficie cuando se encuentran enfermos, precisamente para morir.

El mismo estudio señala que no existe una relación confirmada entre los peces remo y los grandes terremotos, por lo que esto sigue en el terreno de la leyenda que enriquece la muy ocasional aparición del enorme pez.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO