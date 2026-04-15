Clara Brugada insiste en home office rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La jefa de gobierno destacó que el home office busca reducir el tráfico y la contaminación durante el Mundial 2026, algo factible como quedó demostrado durante la pandemia.

Clara Brugada pidió a las empresas que implementen home office en la Ciudad de México (CDMX) para disminuir el tráfico durante el Mundial 2026.

Como parte de la estrategia Mundial Verde, la jefa de gobierno destacó que el home office busca reducir el tráfico y la contaminación durante el Mundial 2026, algo factible como quedó demostrado durante la pandemia.

Clara Brugada pide a empresarios retomar el home office como en pandemia

Frente a medios, Clara Brugada recordó que la modalidad home office ya había sido utilizada en la pandemia, pero que, una vez controlada la emergencia sanitaria, las empresas optaron por regresar a la plantilla a las oficinas.

Citando ese ejemplo, la mandataria destacó que las empresas demostraron tener la capacidad de suspender temporalmente sus operaciones presenciales ante situaciones extraordinarias.

Además, Brugada señaló que no solo se buscará la implementación del home office, sino que también se contemplarán otras acciones como ajustes en actividades escolares y promoción del transporte público.

¿Qué busca el “Mundial Verde”?

Según indicó Clara Brugada, el Mundial Verde es un plan integral con diez ejes enfocados en sostenibilidad, movilidad y economía local rumbo al Mundial 2026 en la CDMX.

Sus diez ejes buscan:

Campañas para reducir el uso del automóvil, incluyendo iniciativas como el home office

Mundial libre de plásticos de un solo uso

Reforzar la separación de residuos y su reutilización en mobiliario urbano

Impulsar el consumo local a través del eje de botanas saludables

Creación de un santuario del ajolote en el parque ecológico, así como la rehabilitación de embarcaderos y canales en Xochimilco

Un millón de flores producidas localmente

Rutas turísticas sustentables

Nuevas experiencias agroturísticas

Promoción de un modelo de turismo regenerativo

Inversión millonaria en transporte público

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS