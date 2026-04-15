Denuncian a pirómanos

Autoridades presentan querella en contra de personas que están provocando incendios en zacatales y predios abandonados

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Luego de que en redes sociales se difundiera el caso de una persona señalada por provocar incendios en zacatales y predios abandonados en Ciudad Victoria, y tras su detención, el Ayuntamiento presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para que se aplique una sanción ejemplar.

El alcalde Eduardo Gattás Báez afirmó que este tipo de actos, además de representar un riesgo, generan gastos y distraen al personal del Cuerpo de Bomberos en emergencias provocadas.

“El caso de esta persona que fue detenida ya se turnó al área jurídica, se levantó la denuncia y está en proceso en la Fiscalía. Esperamos que se aplique una sanción alta, porque estos incendios generan costos y desvían la atención de otras emergencias”, expresó.

El edil señaló que existe confianza en que la denuncia proceda y contribuya a inhibir este tipo de prácticas en la capital del estado.

Durante una entrevista realizada en el marco de la entrega de un nuevo camión recolector de basura, Gattás Báez destacó que su administración mantiene trabajo constante en colonias y fraccionamientos, atendiendo solicitudes ciudadanas.

Detalló que la unidad entregada es de última generación y anunció que en las próximas semanas se incorporarán dos camiones más, adquiridos con recursos propios.

“Ya suman 22 camiones nuevos en esta administración: 10 comprados con recursos propios y 12 donados por el Gobierno del Estado. Actualmente contamos con una flotilla de 27 unidades”, indicó.

En relación con terrenos utilizados como tiraderos clandestinos, explicó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para notificar a los propietarios.

“Se realizan dos avisos y, en caso de no atenderlos, se aplica una multa. Posteriormente, el municipio interviene para limpiar el predio”, precisó.

El alcalde aseguró que actualmente se tiene una eficiencia del 98 por ciento en la recolección de basura e hizo un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de casos.