El costo de ser maestro; 4 de cada 10 docentes han sido agredidos en México, violencia escala en aulas

La violencia contra docentes en México dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una crisis estructural que crece con rapidez

Por Raúl López García

MÉXICO.- La violencia contra docentes en México dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una crisis estructural que crece con rapidez. Entre 2023 y 2026, encuestas, reportes sindicales y registros periodísticos coinciden en una tendencia preocupante: el deterioro del respeto hacia la figura del maestro y el aumento de agresiones dentro y fuera del aula. La cifra que sintetiza esta realidad es contundente: 4 de cada 10 docentes han sido agredidos por alumnos o padres de familia.

El dato proviene de la Encuesta Nacional de Violencia hacia los Maestros 2024, impulsada por organizaciones como Educación con Rumbo, y dimensiona el problema en términos absolutos: más de 1.2 millones de maestros afectados en el país. El desglose revela la gravedad del entorno escolar: 60% de las agresiones son insultos y burlas, 30% humillaciones y 10% ataques físicos, mientras que 9 de cada 10 casos corresponden a violencia verbal, muchas veces normalizada y no denunciada.

Este fenómeno no solo impacta a quienes lo padecen directamente, también se reproduce frente a la comunidad escolar. La misma encuesta indica que cinco de cada diez estudiantes han presenciado faltas de respeto hacia docentes, y alrededor del 35% ha sido testigo de conflictos entre padres de familia y profesores. La violencia se vuelve cotidiana, se legitima en la observación y erosiona la autoridad en el aula.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) confirma esta tendencia con más de 500 quejas formales registradas hasta septiembre de 2025. Los reportes documentan agresiones en al menos siete entidades del país, incluyendo Tamaulipas, y describen un patrón que va desde insultos y amenazas hasta empujones y ataques con armas. La advertencia del dirigente Alfonso Cepeda Salas refleja el nivel de riesgo: “Si un maestro reprueba a un alumno, este lo amenaza y le cumple”.

En marzo de 2026, un estudiante asesinó a dos maestras en Michoacán dentro de un plantel educativo. En Oaxaca, otra docente fue ejecutada tras un conflicto por calificaciones, mientras que en el Estado de México un profesor fue apuñalado por un alumno.

En Tamaulipas, el tema ha escalado al ámbito legislativo. En marzo de 2026, el Congreso del estado recibió iniciativas para sancionar penalmente las agresiones contra docentes. Durante su análisis, se expuso que más de la mitad del magisterio se siente inseguro en su lugar de trabajo, lo que confirma un entorno laboral adverso.

Especialistas coinciden en que la violencia en las aulas tiene raíces profundas. Factores como entornos familiares violentos, falta de atención a la salud mental, pérdida de límites en la crianza y normalización de conductas agresivas en redes sociales influyen directamente en el comportamiento de estudiantes y padres. La escuela, en este contexto, funciona como un reflejo de conflictos sociales más amplios.

El impacto en los docentes es significativo. Más del 80% presenta síntomas de agotamiento laboral, y al menos 30% considera su trabajo altamente estresante. La exposición constante a agresiones, incluso verbales, genera desgaste emocional, ansiedad y desmotivación, factores que inciden directamente en la calidad educativa y en la permanencia dentro del sistema.

A nivel internacional, organismos como la UNESCO advierten que el problema no es exclusivo de México. Hasta el 80% de los docentes en el mundo ha experimentado algún tipo de violencia en entornos escolares, lo que repercute en su bienestar y desempeño. Aunque las dinámicas varían por región, el impacto en la salud mental y la calidad educativa es una constante global.

En países como Estados Unidos y Reino Unido, los datos también reflejan escenarios de riesgo: 10% de docentes amenazados, 6% agredidos físicamente en el caso estadounidense, y 13% víctimas de ataques físicos en el británico.

Estas cifras muestran que la violencia contra docentes es un fenómeno internacional, aunque en México se combina con factores sociales que la intensifican.

Las respuestas institucionales avanzan, pero aún son limitadas. Programas como “Escuela Libre de Violencia” de la SEP y propuestas legislativas buscan contener el problema, pero enfrentan desafíos como la falta de registros unificados, protocolos homogéneos y una cultura de denuncia efectiva. Mientras tanto, la realidad en las aulas persiste.

El panorama es claro: 4 de cada 10 docentes agredidos no es solo una estadística, es el reflejo de un sistema bajo presión. La escuela, concebida como espacio de formación y seguridad, enfrenta hoy una crisis de convivencia que pone en riesgo a quienes educan. La magnitud del problema exige respuestas estructurales, antes de que la violencia termine por redefinir el sentido mismo de enseñar en México.