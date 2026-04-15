¿El jitomate está caro? Aquí tienes cómo sustituirlo sin perder sabor en tus comidas

Descubre alternativas económicas para sustituirlo en salsas, sopas y guisos sin perder sabor en tus recetas.

El precio del jitomate en México ha ido en aumento durante el mes de abril, lo que ha obligado a muchas familias a replantear sus compras y buscar alternativas más económicas para sus comidas diarias. Este ingrediente, tan común en la cocina mexicana, suele ser indispensable en salsas, guisos y caldos, por lo que su ausencia puede parecer un problema al momento de cocinar.

Dentro de la gastronomía mexicana, el jitomate no solo aporta color, también brinda acidez, frescura y equilibrio a una gran variedad de platillos. Por eso, sustituirlo no se trata solo de quitarlo, sino de encontrar combinaciones que logren replicar su perfil de sabor sin afectar demasiado el resultado final de las recetas.

Afortunadamente, existen ingredientes accesibles que pueden ayudarte a lograr ese efecto sin necesidad de gastar de más. La clave está en combinar sabores ácidos, dulces y ligeramente intensos que, en conjunto, se acerquen al papel que cumple el jitomate en la cocina.

Opciones para sustituir el jitomate en tus comidas

Pimiento rojo asado + vinagre de manzana: Esta combinación es ideal para salsas o guisos, ya que el pimiento aporta color y un sabor ligeramente dulce, mientras que el vinagre de manzana añade la acidez necesaria. Es importante usarlo en proporciones moderadas para no dominar el platillo.

Puré de calabaza o zanahoria + jugo de limón: Perfecto para bases de sopas, caldos o guisos, ya que brindan una textura espesa y un toque dulce natural. El jugo de limón ayuda a equilibrar el sabor y aportar esa acidez característica del jitomate.

Vinagre o jugo de limón (en pequeñas cantidades): Si ya tienes una base de sabor en tu platillo, puedes añadir unas gotas para simular la acidez del jitomate sin alterar demasiado la preparación.

Chiles rojos hidratados: Funcionan muy bien en salsas, ya que aportan color, profundidad y un toque ligeramente ácido dependiendo del tipo de chile que utilices.

Cebolla caramelizada con un toque ácido: Puede ayudar a dar cuerpo y sabor a guisos, especialmente si se combina con limón o vinagre para equilibrar.

CON INFORMACIÓN DE GASTROLAB