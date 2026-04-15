El mexicano Guillermo Cortés se proclama campeón mundial juvenil de taekwondo

El tapatío se coronó en la categoría de 59 kilos en el torneo de la especialidad

MÉXICO.- México tiene a un nuevo campeón mundial de taekwondo, luego de que el tapatío Guillermo Cortés se llevó el oro en el campeonato de Tashkent.

Cortés superó en la final por la presea dorada al surcoreano Ji Woong Ha por 2-0, en la categoría de los 59 kilogramos, para conseguir la primera medalla juvenil del año para el país.

Con este resultado, el taekwondoín mexicano superó lo conseguido en 2024, cuando cayó en la segunda ronda ante Min Kyu Park.

En su camino al título, Cortés Labastida superó en semifinales al canadiense Zineddine Chebli (2-0), y al ruso Kambulat Guseinov (2-1) en cuartos de final; al moldavo Kirill Navraciuc (2-1) en octavos de final; a Gabriel Rodríguez (2-0) y al esloveno Jakob Kastelic (2-0) en la primera ronda.

Además, Guillermo Cortés Labastida suma su tercer título en categorías juveniles; los dos anteriores fueron en cadetes (2022) y ahora en junior.

También cuenta en su historial con medallas de oro en los Juegos Nacionales CONADE, en las ediciones 2021 y 2022, resultado de su trabajo junto a su padre, Carlos Manuel Cortés.

Guillermo Cortés Labastida ganó el campeonato mundial juvenil de taekwondo | Federación Mexicana de Taekwondo

Esta presea se une a la plata conseguida en la misma jornada por la mexicana Darah Ponce. La juarense obtuvo el segundo lugar en la categoría de 44 kg del Campeonato Mundial Junior de Taekwondo en Tashkent, tras caer 1-2 en la final ante Aiym Serikbayeba.

La selección juvenil también contó con representantes como Vania Mondragón (-63 kg), Edgar Hernández (-55 kg) y Saraí González (+68 kg).

El campeonato se consolida como una plataforma para identificar a los talentos que marcarán la próxima década; además, representa un paso hacia Dakar 2026 y una proyección rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO