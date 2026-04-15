Enjambres masivos cubren el sur de Israel y autoridades piden a la población resguardarse

Miles de abejas cubrieron espontáneamente amplias zonas del sur de Israel, las autoridades piden a los ciudadanos permanecer en sus casas

De forma espontánea, decenas de miles de abejas cubrieron el cielo de Netivot, una ciudad al sur de Israel, sin que hasta el momento las autoridades sepan de dónde vienen.

De acuerdo con los primeros reportes, los primeros enjambres fueron reportados en estacionamientos y centros comerciales, pero rápidamente se apoderaron de casas y otras infraestructuras de la ciudad.

Los enjambres también se apoderaron de algunas zonas en un aeropuerto cercano, internándose en motores de aviones militares e imposibilitando su uso, al menos de forma temporal.

Representantes de las autoridades municipales no dudaron en llamar a la invasión de abejas una plaga de dimensiones “bíblicas”, y llamaron a la población a permanecer en sus casas, con puertas y ventanas cerradas.

Israeli military planes are experiencing serious issues, with many unable to fly, after the largest swarm of bees in recorded history descended on Israel 👀 pic.twitter.com/DHcAjOfesc — The AI Robot Guy on X (@Housebots) April 15, 2026

Hasta el momento no se ha informado sobre ataques a personas o animales por parte de los insectos, pero su sola presencia ha provocado nerviosismo entre los habitantes de Netivot.

Los enjambres provocaron la movilización de decenas de bomberos e incluso algunos elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las autoridades esperarán a controlar el incidente para informar sobre sus posibles causas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO