Evalúan alza a las tortillas

Aclaran tortilleros que a la fecha no se ha autorizado ningún ajuste al precio de la tortilla, el cual se mantiene igual. Está en análisis, revelan

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El posible incremento al precio de la tortilla en México continúa en fase de análisis y, por el momento, no se ha aplicado ningún ajuste, aseguró el presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Tamaulipas, José Enrique Yáñez Reyes.

Al ser consultado por Expreso, el representante del sector aclaró que, pese a las versiones que han circulado en los últimos días sobre un eventual aumento, la situación aún no está definida a nivel nacional, por lo que en Tamaulipas los precios se mantienen sin cambios.

Explicó que el tema está siendo revisado por los distintos organismos del gremio en el país, donde se analizan factores como los costos de operación, los insumos y las condiciones del mercado antes de tomar una decisión formal.

“Se sigue analizando a nivel nacional; todavía no tenemos una decisión”, sostuvo.

Reiteró que no existe, hasta ahora, una instrucción ni acuerdo para modificar el precio del kilogramo de tortilla, lo que brinda certidumbre momentánea a los consumidores.

Yáñez Reyes enfatizó que cualquier posible ajuste deberá ser resultado de un consenso dentro del sector, tomando en cuenta tanto la viabilidad económica de las tortillerías como el impacto en la economía familiar.

Mientras tanto, los establecimientos continúan operando con los mismos precios, en espera de que concluya el análisis en curso a nivel nacional.

De esta manera, el panorama se mantiene sin cambios en el corto plazo, en medio de un debate que sigue abierto y que será determinante para uno de los productos básicos en la alimentación de los mexicanos.