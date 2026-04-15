Gasolina cara

GOLPE A GOLPE/ JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Por Juan Sánchez Mendoza

Correo: jusam_gg@hotmail.com

La guerra en Irán ha disparado el precio de los combustibles por el alza en el costo del barril de petróleo (102-103 pesos).

Eso ha provocado presiones inflacionarias, aunque, desde hace meses, ha sido constante el aumento a los productos de la canasta básica.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo proyecta poner en marcha un plan para aminorar el precio del diésel, mantener el de la gasolina regular –en un máximo de 24 pesos por litro– y detener el encarecimiento de alimentos.

Como parte de su estrategia, buscará acuerdos, en el transcurso de esta semana, con los comercializadores que figuran dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC); y también con productores alimentarios, pues “aunque habrá razones temporales que eleven los costos, no puede subir la canasta básica”, dijo.

En el primer caso, el del diésel y gasolina extra, sus precios se regulan por la ley de la oferta y la demanda.

Es decir, mientras más se venda menores serían los importes por litro, según la oferta del Gobierno Federal como justificante para resolver este problema que durante años ha azotado fuertemente a los productores agropecuarios y transportistas.

Pero todo ha sido una vil mentira, pues se han registrado aumentos en todo el país, colocando a la ‘extra’ hasta en 32 pesos por litro y al diésel en casi 30.

Eso me lleva a suponer que, en los días próximos, con el pretexto de (nuevamente) haberse elevado el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), los concesionarios impondrán igual tarifas más lesivas al consumidor.

Y lo peor del caso es que también hay alzas en los precios de bebidas azucaradas, energizantes, cerveza, tabaco y otros productos, que están, como los combustibles, regidos por el gravamen en comento, aunque de ahí se agarran hasta los tortilleros para incrementar precios.

Si usted recuerda, en términos reales, hasta hace un par de años la gasolina regular y el diésel se vendían a dos pesos menos por litro.

Lo mismo que toda la gama de artículos contemplados como de lujo en la reforma hacendaria, aunque esto amerita un comentario aparte.

De cualquier forma, hay que considerar todo lo que conlleva mantener el precio de la gasolina regular –como es un subsidio gubernamental de por lo menos seis pesos por litro–, y reducir el precio del diésel (mediante estímulos fiscales), pues atentan contra el sistema recaudatorio).

En México existe una menor cantidad de vehículos automotores que son de modelo reciente –por tanto, menos los poseedores que tienen que pagar altos precios por la gasolina extra–, y una gran mayoría que tienen varios años en uso, por lo que funcionan con gasolina regular, pero, aun así, sus propietarios deben erogar fuertes cantidades de dinero para adquirir el combustible recomendado.

Y eso también genera crisis económica.

Por esto:

a) Una familia, aquí en Tamaulipas, donde el transporte público luce deficiente, requiere por lo menos un vehículo propio para su traslado, del hogar a sus centros de trabajo, o viceversa;

b) También para llevar y recoger a los jóvenes y niños de la escuela o los centros donde practican sus habilidades deportivas, extraescolares y otras disciplinas (culturales, aprendizaje de idiomas, etcétera).

c) En caso de no poseer un automotor propio, debe pagar por viajar en taxis, microbuses o camiones en pésimas condiciones, que por cierto igual cobran tarifas lesivas.

En cualquiera de los casos, el aumento a los combustibles, por obvias razones, les afecta en su economía.

Más cuando el salario ha perdido poder adquisitivo.

En fin, no le extrañe si antes de cerrarse el primer semestre del año en curso se incrementan nuevamente precios aquí en Tamaulipas a la regular, extra y diésel.

¿O será días más tarde cuando se haga el anuncio, en caso de agravarse el conflicto bélico?

Impulso al empleo en NLD

El impulso al empleo, ha sido una constante durante la administración municipal de Nuevo Laredo presidida por Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Y es que la alcaldesa está convencida que para fortalecer la vinculación laboral y facilitar el acceso a vacantes, hay que generar medios, como la Plataforma Digital de la Bolsa de Empleo.

Esta es una herramienta innovadora que conecta a la ciudadanía con empresas mediante tecnología e inteligencia artificial, promoviendo el desarrollo económico del municipio.

“Estamos dando un paso firme hacia la modernización de los servicios públicos, utilizando la tecnología para conectar el talento de nuestra gente con las oportunidades que ofrecen las empresas; nuestro compromiso es que cada persona tenga acceso a mejores oportunidades laborales y, con esta herramienta digital, facilitamos ese camino para las familias de Nuevo Laredo”, afirmó Canturosas.