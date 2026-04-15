Huevos al albañil: el desayuno mexicano picosito que conquista las mañanas

Aprende a preparar los mejores huevos al albañil con salsa roja picante. Un desayuno mexicano tradicional para empezar el día con mucha energía.

En México se desayuna con huevos, chilaquiles y tamales. A diferencia de otros países donde la primera comida es ligera, cuando tenemos tiempo nos gusta hacer algo rico y sustancioso. Un plato que no falla son los huevos al albañil, prepáralos con esta receta.

El huevo está presente en los desayunos de prácticamente todo el mundo y México no es la excepción. El éxito de este ingrediente viene de su perfil nutricional, alto en proteína, pero también de que es económico y muy versátil.

Por esa razón existen cientos de desayunos mexicanos con huevo. En ellos el huevo se acompaña con frijoles, vegetales típicos de México, como nopales, jitomate, chile y, por supuesto, salsas.

Ejemplos de huevos con salsa hay muchos: desde los clásicos ahogados hasta los huevos rancheros y al albañil. Su nombre hace referencia a este oficio, pues quienes lo desempeñan acostumbran desayunar platos económicos, pero abundantes, para obtener energía

Los huevos al albañil no son otra cosa que huevos revueltos con salsa, muy populares en el centro del país. La salsa puede ser roja o verde, pero los huevos siempre van revueltos, ya sea que se hagan en una sartén aparte o dentro de la salsa.

Si amas los desayunos picosos, prepara estos huevos al albañil en salsa de chile de árbol y jitomate.

¿Cómo hacer huevos al albañil con salsa roja?

Ingredientes:

8 huevos ligeramente batidos

3 jitomates maduros

½ cebolla blanca

1 diente de ajo

3 chiles de árbol secos

¼ taza de agua caliente

Sal

Aceite vegetal

Asa los jitomates, la cebolla, el ajo y los chiles secos en un comal, cuidando que no se quemen. Los jitomates estarán listos cuando cambien de color y los chiles cuando estén ligeramente dorados.

Apaga el fuego, retira los chiles y ponlos en un recipiente resistente al calor. Cúbrelos con agua caliente y déjalos reposar 10 minutos para suavizarlos.

Licúa los jitomates, cebolla, ajo y chiles con ¼ taza del agua de remojo de los chiles y una pizca de sal hasta tener una salsa homogénea.

En una cacerola, calienta 2 cucharadas de aceite a fuego medio y vierte la salsa. Cuando comience a hervir, reduce el fuego y mantén un hervor ligero mientras preparas los huevos.

Bate los huevos en un plato hondo con una pizca de sal.

Calienta 4 cucharadas de aceite en una sartén amplia y vierte los huevos. Revuelve para cocinarlos, sin dejarlos muy cocidos. Tip: si quieres asegurarte de que todos tengan la misma cantidad de huevo, prepáralos por separado.

Agrega los huevos a la salsa y déjalos cocinar por dos minutos antes de servir.

Acompaña tus huevos al albañil con frijoles de la olla o refritos, queso fresco y tortillas calientes.

Diferencias entre huevos al albañil y huevos rancheros

Los huevos al albañil y los huevos rancheros son dos platillos típicos del desayuno en México. Ambas comparten al huevo y la salsa como protagonistas, pero con diferencias en la preparación.

Mientras los huevos al albañil se cocinan directamente dentro de la salsa, absorbiendo todos los sabores desde el inicio, los huevos rancheros se fríen en un sartén aparte y se colocan sobre una tortilla frita para después bañarse con salsa.

Otra diferencia es que, los huevos al albañil van revueltos o en torta (tipo omelette), mientras que los rancheros van estrellados con la yema tierna, aunque el término dependerá de los gustos de cada persona.

Todo esto influye en la textura y sabor de cada platillo. Los primeros son más jugoso, pues la salsa impregna al huevo, mientras que los huevos rancheros aportan diferentes texturas: una base crujiente que combina con suave del huevo y lo picante de la salsa.

¿Eres team huevos al albañil o rancheros? Si siempre los pides en los restaurantes, aprende a prepararlos en casa. Esta receta de huevos al albañil es facilísima y queda deliciosa.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR