Impulsa COMAPA SUR obras hidrosanitarias y de pavimentación en Ciudad Madero con respaldo estatal

Entre las obras en proceso destaca la rehabilitación de un colector de 60 pulgadas en la calle Sinaloa, entre Puebla y el bulevar Adolfo López Mateos, en la colonia Unidad Nacional

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

Con el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, COMAPA SUR avanza en el desarrollo de acciones enfocadas a la atención de socavones y al fortalecimiento de la infraestructura hidrosanitaria en Ciudad Madero, mediante intervenciones en distintos sectores del municipio.

Entre las obras en proceso destaca la rehabilitación de un colector de 60 pulgadas en la calle Sinaloa, entre Puebla y el bulevar Adolfo López Mateos, en la colonia Unidad Nacional, la cual se encuentra en su etapa final; asimismo, en la esquina de Joaquín Contreras y Carlos Jiménez, en la colonia Carlos Jiménez, continúan los trabajos en un colector de 15 pulgadas; mientras que en la calle República de Chile, entre Chihuahua y Durango, en la colonia Benito Juárez, se desarrollan labores en fase inicial sobre un colector de 60 pulgadas.

De acuerdo con el último reporte, la obra en la calle Sinaloa registra un avance del 99%, la intervención en la vialidad Joaquín Contreras alcanza un 60% y la de la calle República de Chile se mantiene prácticamente en su etapa inicial.

En materia de pavimentación, se ha llevado a cabo la rehabilitación de 101.28 metros cuadrados, así como la reposición de 100 metros lineales de red hidrosanitaria, acciones que contribuyen a mejorar la operatividad del sistema y reducir riesgos para la población.

Estas acciones forman parte de la estrategia estatal para la atención de socavones, orientada a brindar soluciones integrales que fortalezcan la infraestructura y garanticen servicios más seguros y eficientes para las familias de Ciudad Madero.