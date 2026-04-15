Invertirán 15 millones de dólares en nuevo hotel Marriott de Altamira

El proyecto de la plaza comercial Puerto integra al hotel, área corporativa de oficinas de renta, así como restaurantes

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

Serán 15 millones de dólares los que sean invertidos en la construcción del hotel Marriott en Altamira.

El proyecto de la plaza comercial Puerto integra al hotel, área corporativa de oficinas de renta, así como restaurantes.

“Este hotel va a ser de gran utilidad, porque ya la capacidad que tenemos empieza a ser insuficiente ante el crecimiento que registra Altamira”, señaló el alcalde de Altamira Armando Martínez Manríquez.

De acuerdo a los estudios de mercado realizados en la región, indican una saturación de los alojamientos, además que

70% de los pasajeros que arriban al aeropuerto de Tampico viajan por motivos de negocios vinculados a la zona industrial de Altamira.

Esta demanda mantiene con alta ocupación a los hoteles de la zona sur, lo que justifica la creación de infraestructura de mayor categoría en la localidad.

El hotel forma parte de un paquete de infraestructura que incluye el nuevo viaducto elevado y la mejora en la conectividad hacia el centro del país.

El proyecto de Marriott está bajo revisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de Tamaulipas y está programado que para el 2 de mayo podría iniciar la construcción.

El hotel tendrá una altura de 134 metros, será el más alta de la zona sur y estará en un terreno localizado entre la Maseca y la empresa transportista Santana Vega.