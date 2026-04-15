No hay ni hojas en el Hospital Regional de Pemex: denuncia derechohabiente

Manifestó su inconformidad por la situación y lanzó críticas hacia el contexto político actual, lo que generó diversas reacciones entre usuarios

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- A través de redes sociales, Raúl Méndez Alarcón exhibió presuntas deficiencias en el Hospital Regional de Pemex, luego de asegurar que, al acudir a acompañar a su esposa, le solicitaron llevar hojas tamaño carta debido a la falta de papelería en el nosocomio.

“Estoy en el Hospital Regional de Pemex en Madero, Tam… al entregar la documentación, le van pidiendo 6 hojas tamaño carta, porque Pemex no tiene papelería”, expresó en su publicación.

El ciudadano relató que no suele acudir a dicho hospital, ya que, como jubilado de Pemex, cuenta con recursos para atenderse en clínicas particulares; sin embargo, en esta ocasión tuvo que hacer uso del servicio institucional. “Nunca vengo porque, gracias a Dios, con lo que gano en Pemex como jubilado me alcanza para ir particular”, señaló.

Asimismo, manifestó su inconformidad por la situación y lanzó críticas hacia el contexto político actual, lo que generó diversas reacciones entre usuarios. “Pueden ustedes creer…”, cuestionó, al referirse a la falta de insumos básicos en el hospital.

La publicación provocó comentarios divididos en redes sociales, donde algunos usuarios coincidieron en señalar problemáticas similares en instituciones de salud, mientras que otros debatieron sobre la situación del sistema médico en el país.