Parece una simple alcantarilla, pero es testigo de una ciudad que cambió para siempre

A simple vista parece una simple alcantarilla incrustada en la banqueta, pero en realidad es un rastro directo de uno de los momentos más importantes en la transformación urbana de Ciudad Victoria.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A simple vista parece una simple alcantarilla incrustada en la banqueta, pero en realidad es un rastro directo de uno de los momentos más importantes en la transformación urbana de Ciudad Victoria. La inscripción “1939” no es casualidad: marca una etapa en la que la capital tamaulipeca comenzó a dejar atrás su imagen rural para dar paso a una ciudad moderna.

Ese año forma parte de un periodo clave de impulso a la obra pública durante el gobierno del ingeniero Marte R. Gómez Segura, quien promovió una serie de proyectos que redefinieron la infraestructura urbana. Calles, banquetas y sistemas de drenaje comenzaron a construirse con una visión más ordenada, funcional y duradera, en respuesta al crecimiento de la población y las nuevas necesidades de movilidad.

La pavimentación de vialidades centrales, como la calle Juárez, representó un parteaguas en la historia local. Estas obras no solo mejoraron el tránsito, también incorporaron sistemas de desagüe pluvial que buscaban resolver problemas recurrentes de encharcamientos en el primer cuadro de la ciudad. Fue una intervención integral que sentó las bases del Victoria contemporáneo.

Este impulso no fue aislado. Formó parte de una estrategia más amplia de desarrollo que incluyó infraestructura deportiva, espacios públicos y servicios urbanos. La visión de gobierno en ese periodo apostó por modernizar la capital con obras que, aunque hoy parecen comunes, en su momento representaron progreso, orden y una nueva etapa para la ciudad.

En ese contexto, cada pieza instalada —como esta rejilla— respondía a un proyecto mayor: construir una ciudad más eficiente. No eran elementos improvisados, sino parte de un sistema planeado que buscaba consolidar una imagen urbana acorde con los tiempos de crecimiento que vivía Tamaulipas a finales de los años treinta.

Hoy, casi nueve décadas después, esta discreta estructura permanece como evidencia de ese impulso transformador.

No es solo una alcantarilla: es la huella de una época en la que Ciudad Victoria comenzó a definirse como la capital que conocemos, gracias a una visión de obra pública que dejó marca en cada rincón del centro histórico.