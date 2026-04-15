Profecía de Baba Vanga para 2026 revive temores por tensiones entre cuatro países

La creciente escalada de tensión en Oriente Medio así como el envío de buques de guerra de la comunidad europea en Chipre, intensifica la profecía de la oráculo de los balcanes

Una profecía más de la oráculo búlgara Baba Vanga para este 2026 parece tomar fuerza toda vez que los cuatro países que involucra están activos en temas de política exterior y tienen el continente asiático como contexto para desatar una crisis a nivel mundial.

De acuerdo con la profecía de Baba Vanga los cuatro países involucrados son: China, Taiwán, Estados Unidos y Rusia, todos ellos están activamente, las primeras dos naciones con la amenaza de una invasión, y los rusos y estadounidenses en tensión constante con la invasión en Ucrania y los ataques en Irán.

En ese sentido, la creciente escalada de tensión en Oriente Medio así como el envío de buques de guerra de la comunidad europea en Chipre, intensifica la profecía de Baba Vanga. Esas actividades provocarían un periodo de inestabilidad a nivel mundial.

Baba Vanga advirtio sobre una nueva invasión para 2026

Según la profecía de Baba Vanga, para este 2026 China lograría invadir a Taiwán para reclamarlo como parte de su territorio, pero al respecto, la líder de la oposición de Taiwán le dijo al presidente chino, Xi Jinping, que la isla de régimen democrático y el gigante asiático deben colaborar para «evitar una guerra».

«Ambas partes deberían superar la confrontación política (…) y buscar una solución sistémica para prevenir y evitar una guerra, de modo que el estrecho de Taiwán pueda convertirse en un modelo de resolución pacífica de conflictos en el mundo», aseguró presidenta del Partido Kuomintang, Cheng Li-wun.

¿Qué dice la profecía de Baba Vanga para 2026 que tiene que ver con 4 países?

Mientras que la tensión entre los gobiernos del presidente Vladimir Putin y Donald Trump crecería al no llegar a un acuerdo en la invasión rusa en Ucrania y ante el ataque abierto contra Irán entre Estados Unidos e Israel, situación que provocaría que tuvieran un enfrentamiento directo.

Por lo anterior, los conflictos armados entre los cuatro países desencadenarán colapsos del mercado, una inflación creciente o un desplome de la moneda, lo que haría que el coste de la vida en varias partes del mundo, además del riesgo de tener lagún ataque aramdo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO