Qué ahora sí viene el dirigente del SNTE

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez



Correo: maguilar96hotmail.com

Alguien debe decirle, sugerirle o lo que haya que hacer a la diputada local morenista electa según consta por mayoría por el distrito 19 con cabecera en Madero CYNTHIA LIZABETH JAIME que deje hablar al salvaje grito de ya sobre su muy mentada propuesta de crear un Colegio de Periodistas que lo único que logró es que todas y todos se dieran cuenta de lo chiquito de mentalidad que es, solo por llamar de alguna manera su infinito desconocimiento de la materia relativo a los medios de comunicación.



Lo más triste e del caso es que quien pudiera decirle algo es el Jefe de Gobierno en el Congreso del Estado el panista-morenista HUMBERTO PRIETO HERRERA sin embargo el problema es que el susodicho carece al igual de materia gris suficiente y de ello, en más de una ocasión a dado verdaderas muestras de que nadie le gana, así que por ahí ni buscarle, en fin el caso es que el polémico tema solo evidencia la absoluta torpeza de algunos “legisladores”.



En tanto ciertamente que aún falta un buen trecho para que se realicen las elecciones del 2027, sin embargo la efervescencia entre aquellas y aquellos que creen tener esperanza de lograr alguna candidatura para los cargos que estarán en juego, continúan desde hace tiempo “trabajando” en su favor y de ello, hay constancia.



El respecto y debido a ese aceleramiento es que el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA se vio obligado a frenar abiertamente sus alocadas carreras políticas-electorales donde incluso, muchos de los suspirantes aún se encuentran dentro de alguna área gubernamental lo que a querer o no da lugar pese a lo que se diga que están utilizando recursos públicos para alentar su presencia en los municipios que son de su interés.



Para nadie es secreto que varios diputadas, diputados y funcionarios de primer nivel cada fin de semana se trasladaban a sus lugares de origen donde sin ningún rubor realizan actos políticos con la idea clara de ir posicionándose, hasta que vino el muy sonado estate quieto emitido por el jefe político del estado, así las cosas.



Pese a la advertencia algunas y algunos siguen con su “trabajo” proselitista sobre todo son aquellas y aquellos que desde ahora nomás no aparecerán en las boletas, al tiempo.



En otro tema si otra cosa no sucede este próximo jueves al filo de las 11:00 horas ahora sí vendrá a la capital estatal el dirigente nacional del SNTE ALFONSO CEPEDA que como bien se sabe hace una semanas dejó sin dar la mínima explicación “colgados» en un evento masivo a los maestros de Tamaulipas.



En aquella ocasión donde asistió el Gobernador VILLARREAL ANAYA miles de maestros reunidos realizaron todo tipo de comentarios descalificando amargamente la insistencia del dirigente magisterial.



Si todo marcha de acuerdo a la información con la que contamos el evento se realizará en el edificio del SARTET y donde solo serán invitados secretarios generales, jefe de sector y la estructura gremial de la Sección 30, la novedad, es que ahora la invitación no será abierta, tal vez por aquello que las mentadas serán mínimas.



En otro asunto al participar en la Décima Convención Nacional Petrolera organizada por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA afirmó que Tamaulipas está listo y levanta la mano para ser un punto de acuerdo entre inversiones, talento, innovación y desarrollo energético responsable.

Este día, desde esta convención nacional petrolera, les reiteramos una invitación; cuenten con Tamaulipas para dialogar y construir juntos el futuro energético de México, externó el gobernador estatal.



El importante evento fue presidido por CARLOS LERMA COTERA Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Presidente de la Asociación Mexicana de Empresas ALBERTO DE LA FUENTE.

En tanto el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ participó como invitado en las actividades conmemorativas del 24 Aniversario de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la capital estatal.



El edil acompañó a la magistrada OLIMPIA TAMARA GIRÓN HERNÁNDEZ, Presidenta del Órgano Jurisdiccional en la develación de la placa conmemorativa y asistió al conservatorio donde destacados juristas disertaron sobre la Reforma al art. 3 Fracción 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia.

Al término del evento, el alcalde GATTAS reconoció a los integrantes de la multicitada sala regional la labor de impartir justicia fiscal y administrativa de manera pronta, imparcial y transparente, con lo que se fortalece la confianza ciudadana y garantiza sus derechos.

En el evento estuvieron también el magistrado RAFAEL ANZURES URIBE de la Segunda Sección de la Sala Superior, TANIA CONTRERAS LÓPEZ Presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas entre otros.