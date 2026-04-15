Retienen vecinos a personal de CFE

Habitantes de la colonia San Marcos 2 emplazaron a los trabajadores de CFE, a reestablecer el servicio luego que estuvo suspendió desde el domingo pasado

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Habitantes de la colonia San Marcos 2 advirtieron que no permitirán la salida del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hasta que se restablezca el servicio eléctrico, suspendido desde el pasado domingo 12 de abril.

Vecinos denunciaron afectaciones como pérdida de medicamentos en una clínica, alimentos descompuestos y daños económicos en negocios de la zona.

“Hasta que no tengamos luz, no se van”, expresó una de las afectadas.

Otra vecina advirtió que, en caso de fallas posteriores, podrían tomar las instalaciones de la CFE.