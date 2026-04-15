Sanciona EU a casinos y operadores

Estados Unidos sancionó a dos casinos y tres personas vinculadas en Tamaulipas por lavado de dinero, tráfico y otras actividades ilícitas

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos casinos y tres personas, por presuntamente estar involucradas en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN).

A través de un comunicado, se dio a conocer el congelamiento de bienes y propiedades en Estados Unidos de Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesús Raymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”.

Así como del Casino Centenario y Diamante, ubicados en Nuevo Laredo y Tampico, operador por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA).

Se aclara que cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.

Se asegura que el Casino Centenario ubicado en Nuevo Laredo, es utilizado por el CDN como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína y lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.

CAMSA también opera Diamante Casino, que tiene una sede en Tampico, y un sitio web de apuestas con el mismo nombre (diamantecasino.com.mx).

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las tres personas sancionadas, desempeñan un papel fundamental.

A Eduardo Javier Islas Valdez Islas, alias “Crosty”, se le acusa de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo, supervisando a los traficantes, conocidos como “pateros”, autorizando el traslado de migrantes y actuando como intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas.

De Juan Pablo Penilla Rodríguez (Penilla), abogado defensor, se le señala de presta servicios ilegales a miembros del crimen que van más allá de la relación abogado-cliente habitual.

También se señala a Jesús Raymundo Ramos Vázquez (Ramos), más conocido como Raymundo Ramos, como asociado de CDN que “lidera la campaña de desinformación de CDN contra las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por un activista de «derechos humanos».

UIF solicita suspensión y presenta denuncias ante la FGR

Por su parte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a la Secretaría de Gobernación, la suspensión de actividades de los dos casinos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La dependencia informó que ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

«De manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados».

Se señala que tras realizar un análisis financiero, fiscal y corporativo, se identificó que los establecimientos de apuestas, operan bajo la misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales.

Se señalan inconsistencias entre los montos operados y reportados, así como movimientos de recursos en efectivos que no corresponden con la actividad económica declarada.

Se detectaron posibles esquemas de evasión fiscal, derivado del incumplimiento de obligaciones tributarias y de operaciones por montos sin proporción con los ingresos declarados y patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos de apuestas, ligados con el lavado de activos.