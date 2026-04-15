Señalan privilegios tras revelarse sueldo del hijo de Gerardo Fernández Noroña en CFE

El senador Gerardo Fernández Noroña respondió a la polémica por la situación laboral de su hijo en la Comisión Federal de Electricidad.

El senador Gerardo Fernández Noroña se encuentra nuevamente en el centro del debate público tras salir en defensa de su hijo, Kin Yael Villafaña Morán, cuya situación laboral dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha desatado una ola de críticas y señalamientos de presunto favoritismo en redes sociales.

La controversia estalló cuando usuarios en redes sociales difundieron registros de DeclaraNet y la Plataforma Nacional de Transparencia, señalando un presunto ascenso meteórico de Villafaña Morán dentro de la paraestatal.

El intercambio de opiniones escaló a nivel político cuando Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, ironizó sobre el cargo del joven, provocando un choque verbal con el senador.

Noroña calificó los señalamientos como una “campaña canalla” dirigida contra su familia, asegurando que sus hijos han construido su camino laboral por méritos propios.

🚨 NOROÑA SALE EN DEFENSA DE SU HIJO Gerardo Fernández Noroña calificó de “canalla” la campaña mediática contra su hijo Kin y aseguró que hay pruebas sobre sus ingresos. “Nada como los datos”, sostuvo. pic.twitter.com/0Azkg02zRL — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 15, 2026

¿Cuánto gana Kin Yael Villafaña en la CFE?

Existe una discrepancia entre las cifras presentadas por el senador y lo reportado en los portales de transparencia, lo que ha alimentado la conversación digital:

La versión de Noroña: El legislador compartió una captura de la plataforma Nómina Transparente, donde se muestra un salario neto mensual de poco más de 21 mil pesos bajo el cargo de jefe de disciplina.

Los datos de DeclaraNet: Según su declaración patrimonial, Kin Yael reportó ingresos netos anuales por 1 millón 390 mil 027 pesos en 2024.

Al desglosar la cifra anual entre los 12 meses del año e incluir honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones, el sueldo mensual aproximado asciende a 115 mil 835 pesos, cifra que dista considerablemente de la base salarial inicial reportada en nómina.

🔴 SUELDAZO DE HIJO DE NOROÑA EN LA CFE DESATA POLÉMICA A inicios de la semana trascendió un presunto aumento de 18 mil a más de 115 mil pesos en el salario de Kin Yael Villafaña Morán, “jefe de disciplina” en la CFE e hijo del senador Gerardo Fernández Noroña. El legislador… pic.twitter.com/3hR651OAVd — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 14, 2026

¿Qué puesto ocupa el hijo de Noroña y por qué se habla de un ascenso?

La principal crítica en plataformas digitales apunta a un cambio de posición que justificó el incremento en sus percepciones. Según los registros públicos:

Cargo anterior: Se desempeñaba como jefe de Disciplina.

Cargo actual: Se le vincula con una jefatura dentro de la Subdirección de Negocios No Regulados de la CFE.

Este movimiento administrativo es el que, de acuerdo con la información de transparencia, elevó sus ingresos de un rango de 18 mil pesos a superar los 100 mil pesos mensuales integrados.

🤑💸De “Supervisor Regional” a “Jefe de Disciplina” en meses. Así ubican registros públicos de la CFE a Kin Yael, hijo de Noroña, entre enero y julio de 2024. Reportes de transparencia señalan que pasó de ganar $18,635 a $115 mil pesos al mes. La CFE tiene que explicarlo. pic.twitter.com/IF2Q16AdtP — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) April 13, 2026

¿Quién es el hijo de Fernández Noroña?

“Mis hijos sí trabajan”: La respuesta del senador

Ante la presión mediática, Gerardo Fernández Noroña fue tajante al sostener que “mis hijos sí trabajan” y rechazó que su posición política haya influido en la trayectoria de Kin Yael. Para el senador, la polémica es una narrativa mediática que busca afectar su imagen, insistiendo en que el trabajo de su hijo en la CFE es legítimo y basado en su desempeño profesional.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS