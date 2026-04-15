Ticketmaster enfrenta fallo por monopolio ilegal en Estados Unidos; podría cambiar la industria de conciertos

El fallo contra Ticketmaster podría transformar la industria de conciertos y reducir costos para consumidores

El negocio de la música en vivo en Estados Unidos enfrenta un punto de inflexión tras un fallo judicial que podría cambiar la forma en que se venden boletos para conciertos y espectáculos. Un jurado determinó que Live Nation, a través de su filial Ticketmaster, incurrió en prácticas monopólicas que afectaron tanto a consumidores como a artistas y recintos.

El veredicto, que podría tener profundas repercusiones en el mundo de los conciertos, se conoció tras cuatro días de deliberaciones. Las sanciones podrían incluir la separación de Live Nation y Ticketmaster.

Fallo histórico que sacude la industria de los conciertos

La decisión se produjo tras varios días de deliberaciones en un tribunal de Nueva York, donde se analizaron las operaciones de Live Nation dentro del mercado de eventos en vivo. El jurado concluyó que la compañía monopolizó de manera ilegal el sector, limitando la competencia y elevando los costos para los usuarios.

El fiscal general de California, Rob Bonta, destacó que el veredicto representa un paso significativo en la defensa de los consumidores. Según las autoridades, la empresa habría cobrado de más por las entradas durante varios años, específicamente entre 2020 y 2024.

El caso también contó con el respaldo de múltiples estados, en una coalición poco habitual que incluyó tanto administraciones demócratas como republicanas. Esta coordinación reflejó la magnitud del problema dentro de la industria del entretenimiento.

El impacto del fallo se sintió de inmediato en los mercados financieros. Las acciones de Live Nation registraron una caída notable, mientras que competidores como StubHub y Vivid Seats experimentaron aumentos, anticipando posibles cambios en la dinámica del mercado.

Posibles sanciones y el futuro del mercado de boletos

Aunque el jurado ya determinó la responsabilidad, aún queda por definir el alcance de las sanciones. El juez Arun Subramaniam será el encargado de establecer las multas económicas y las medidas correctivas que podrían imponerse a la empresa.

Entre las opciones que se contemplan se encuentra la posible separación de Live Nation y Ticketmaster, una medida que buscaría reducir su influencia dominante en el sector. También se evalúan restricciones para evitar futuras prácticas anticompetitivas.

Esta es una victoria histórica para proteger a los neoyorquinos de los monopolios perjudiciales”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, subrayó que el fallo marca un precedente en la regulación de grandes corporaciones en el ámbito del entretenimiento.

El proceso judicial puso bajo escrutinio prácticas ampliamente criticadas por consumidores y legisladores, como las altas comisiones por la venta de boletos y las dinámicas de reventa. Estas condiciones han sido señaladas durante años como factores que encarecen el acceso a eventos en vivo.

Además, el caso se produce en un contexto en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había alcanzado un acuerdo previo con la empresa, aunque dicho convenio fue considerado insuficiente por varios actores del sector, lo que llevó a continuar con la vía judicial.

El desenlace final aún está por definirse, pero el fallo ya representa un cambio importante en el debate sobre la concentración de poder en la industria del entretenimiento. A medida que se determinen las sanciones, el mercado de boletos podría enfrentar transformaciones que impacten directamente en la forma en que artistas y público se conectan en los eventos en vivo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR