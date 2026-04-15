Vinculan a proceso a sujeto por posesión ilegal de diésel en Tamaulipas

Le aseguran casi 4,800 litros de hidrocarburo a hombre durante detención en San Carlos, Tamaulipas

POR. STAFF

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional, obtuvo la vinculación a proceso de Edruin “N” por su probable responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

De acuerdo con la autoridad federal, la detención fue realizada por elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas en el municipio de San Carlos, donde el imputado fue asegurado y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron una camioneta y cuatro bidones que contenían un total de cuatro mil 792 litros de diésel, presuntamente de procedencia ilícita.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la FGR, el juez de control determinó procedente la vinculación a proceso, por lo que el imputado enfrentará el procedimiento correspondiente conforme a derecho.