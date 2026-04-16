Ampliarán tandeo de agua por estiaje

El número de colonias con suministro limitado podría aumentar de menos de 40 a más de 200 o 300 en mayo y junio, ante la falta de lluvias

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Ayuntamiento de Ciudad Victoria informó que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) ya implementa tandeos de agua para eficientar el abastecimiento en las 512 colonias de la ciudad, priorizando las zonas altas.

La autoridad explicó que actualmente el tandeo afecta a un número reducido de colonias —menos de 40—; sin embargo, se prevé que esta cifra aumente considerablemente conforme avance la temporada de estiaje.

Advirtió que, de no registrarse lluvias, el número de colonias con suministro limitado podría superar las 200 o incluso 300 durante mayo o junio, cuando se espera el punto más crítico.

Señaló que la reciente tormenta podría contribuir a mejorar las condiciones, aunque aún se espera el reporte sobre escurrimientos hacia la presa y la recarga de mantos freáticos.

Reséndez Silva explicó que el agua que abastece a la ciudad proviene de la presa Vicente Guerrero, lo que implica un reto técnico debido al desnivel de aproximadamente 400 metros, por lo que se requiere un manejo estratégico en la apertura y cierre de válvulas para garantizar la presión.

Destacó que en reuniones de gabinete se han revisado las acciones para optimizar la distribución del recurso, incluyendo la sectorización del suministro.

“Estamos trabajando para garantizar el abasto en todas las colonias, pero conforme se acerque el pico del estiaje será necesario ampliar los tandeos”, se indicó.

Finalmente, reiteró que el periodo crítico se espera entre mayo y junio, por lo que el municipio se mantiene en alerta ante la posibilidad de extender estas medidas a gran parte de la ciudad.