Aseguran 117 kilos de cocaína en carretera federal de Jaumave; hay dos detenidos

Los oficiales marcaron el alto a una camioneta pickup color blanca que se desplazaba hacia Ciudad Victoria y solicitaron a los tripulantes que redujeran la velocidad para proceder a revisarlos

Por Alfredo Peña

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS .- Elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos en Ciudad Victoria aseguraron 117 kilos de cocaína y detuvieron a dos personas que transportaban la droga oculta en una camioneta.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la República, delegación Tamaulipas, los hechos ocurrieron en el kilómetro 117+500 de la carretera federal San Luis Potosí–Victoria, a la altura del municipio de Jaumave, en el punto de revisión militar.

Los oficiales marcaron el alto a una camioneta pickup color blanca que se desplazaba hacia Ciudad Victoria y solicitaron a los tripulantes que redujeran la velocidad para proceder a revisarlos.

Elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos en Ciudad Victoria aseguraron 117 kilos de cocaína y detuvieron a dos personas que transportaban la droga oculta en una camioneta.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la República, delegación Tamaulipas, los hechos ocurrieron en el kilómetro 117+500 de la carretera federal San Luis Potosí–Victoria, a la altura del municipio de Jaumave, en el punto de revisión militar.

Los oficiales marcaron el alto a una camioneta pickup color blanca que se desplazaba hacia Ciudad Victoria y solicitaron a los tripulantes que redujeran la velocidad para proceder a revisarlos.

Con apoyo de un canino, los agentes se percataron de que en una parte oculta del vehículo había droga, tras la alerta del perro entrenado.

Finalmente, lograron extraer 117 paquetes que sumaron los 117 kilos del alcaloide.