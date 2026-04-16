Avanza de manera significativa obra hidráulica en Tampico; se encuentra en etapa final

Esta acción forma parte del programa Proagua y se desarrolla con inversión estatal y federal, reflejando la importancia que ambos niveles de gobierno otorgan al impulso de obras de infraestructura básica que generan bienestar social

Por Mario Prieto

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Gobierno del Estado mantiene en ejecución una obra hidráulica estratégica en la Avenida Divisoria de la colonia Niños Héroes, en Tampico, la cual se encuentra en una fase muy avanzada, por lo que se prevé su conclusión a la mayor brevedad. Esta infraestructura permitirá fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable tanto en este municipio como en Ciudad Madero.

Los trabajos consisten en la reposición de una línea principal de conducción de agua potable mediante tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, la cual cumple una función clave al transportar el agua desde el oriente de Tampico hacia la zona norte de la ciudad y el sector costero, haciendo posible el suministro a una amplia región del sur del estado. Gracias a esta intervención, más de 297 mil usuarios resultarán beneficiados de manera directa.

La obra sustituye una red obsoleta de asbesto cemento, cuyo desgaste incrementa el riesgo de fugas y afectaciones al servicio, por un material moderno que ofrece mayor resistencia, durabilidad y eficiencia hidráulica. Entre los principales beneficios destacan la reducción de pérdidas de agua, la mejora en la presión y continuidad del servicio, así como una disminución en los costos de operación y mantenimiento.

Esta acción forma parte del programa Proagua y se desarrolla con inversión estatal y federal, reflejando la importancia que ambos niveles de gobierno otorgan al impulso de obras de infraestructura básica que generan bienestar social, fortalecen los servicios públicos y contribuyen al desarrollo sustentable de la región.

En la ejecución y supervisión de los trabajos participa COMAPA Sur, organismo responsable de la administración del servicio de agua potable en Tampico y Ciudad Madero, reafirmando su compromiso con la modernización del sistema hidráulico y la mejora continua en la calidad del servicio para la población