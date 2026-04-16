Balacera deja cinco muertos Querétaro

Un ataque armado en un palenque clandestino en Querétaro dejó cinco muertos y varios heridos; autoridades investigan y buscan a los responsables.

QUERÉTARO, MÉXICO.- La Fiscalía General de Querétaro informó que cinco personas fallecieron tras una agresión armada registrada la noche del miércoles en el municipio de Corregidora.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en un inmueble de la colonia Valle Dorado 2000, donde presuntamente se realizaba una pelea de gallos clandestina, actividad considerada ilegal por las autoridades.

Testimonios preliminares señalan que los asistentes participaban en el evento cuando se desató una riña que derivó en el ataque con armas de fuego, dejando como saldo cinco personas sin vida en el lugar.

Elementos de seguridad acudieron al sitio tras el reporte de detonaciones, acordonaron la zona e iniciaron las primeras diligencias para el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en que ocurrió la agresión.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer las identidades de las víctimas.