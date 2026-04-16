Blindar las licitaciones: entre la vigilancia y la deuda del pasado

En Voz Alta/Perla Reséndez

La decisión de la Secretaría de Administración de revisar a fondo a quienes buscan convertirse en proveedores del gobierno de Tamaulipas revela una preocupación legítima: cerrar la puerta a conflictos de interés que históricamente han contaminado la gestión pública.

La estrategia —cruzar actas constitutivas, socios y nóminas— apunta a un intento por profesionalizar las compras gubernamentales y evitar que funcionarios, o sus redes, se beneficien del erario.

Sin embargo, este esfuerzo de “ir un paso adelante”, como lo planteó Luisa Eugenia Manautou, también deja entrever una realidad incómoda: la persistencia de prácticas opacas en los procesos de contratación.

Que aún hoy se detecten vínculos indebidos sugiere que los candados institucionales han sido, en el mejor de los casos, insuficientes.

El problema no se limita a las licitaciones. El sistema de pensiones del IPSSET exhibe las tensiones estructurales de las finanzas públicas: más pensionados, mayor esperanza de vida y un historial de irregularidades que sigue pasando factura.

El adeudo de 2,500 millones de pesos —arrastrado desde administraciones pasadas— no solo representa un lastre financiero, sino también un recordatorio de la fragilidad institucional frente a la corrupción o la negligencia.

La narrativa oficial defiende las reformas como necesarias, pero enfrenta resistencia legal y social. No es menor: cualquier ajuste en pensiones toca fibras sensibles y redefine el pacto entre gobierno y trabajadores.

En paralelo, los anuncios de ahorro en adquisiciones y depuración de bienes apuntan a una lógica de eficiencia administrativa; no obstante, la pregunta de fondo persiste: ¿son estas medidas parte de una transformación estructural o simples ajustes operativos?

Tamaulipas parece debatirse entre corregir inercias del pasado y construir un nuevo modelo de gestión pública. La vigilancia en licitaciones es un paso, pero la verdadera prueba será sostenerla sin excepciones.