Citlalli Hernández Mora asume presidencia de Comisión Nacional de Elecciones de Morena

María Luisa Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, respaldó el nombramiento de la ahora ex titular de la Secretaría de las Mujeres

MÉXICO.- La mañana de este jueves 16 de abril, Citlalli Hernández, quien hasta hace unas horas se desempeñó como titular de la fue Secretaría de las Mujeres, fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de cara al proceso electoral que se llevará a cabo en 2027, en el que estarán en juego 17 gubernaturas y más de 2,000 presidencias municipales, entre otros cargos que son de suma importancia para el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

El nombramiento de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena estuvo a cargo de la presidenta nacional de dicho partido, María Luisa Alcalde Luján, quien durante una conferencia de prensa destacó la experiencia de la ahora ex titular de la Secretaría de las Mujeres en dicho puesto pues recordó que ha colaborado en tres procesos electorales anteriores desde la Secretaría General del partido guinda.

“Venimos de reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena y queríamos informarles que tomamos la decisión de nombrar a Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, ¿por qué? (…) en el 27 se vienen una elección importantísima, 17 gubernaturas, se renueva la Cámara de Diputados, los Congresos Locales y los municipios de 30 entidades federativas y para nuestro movimiento implica un proceso del cual Citlalli tiene mucha experiencia, ella ha colaborado en 3 procesos anteriores en los cuales colaboró desde la trinchera de secretaria General (Morena), ya instalamos la Mesa de Alianzas y la idea es que nos pueda ayudar a darle seguimiento permanente y a que ayude en todo el proceso interno”, expresó la presidenta nacional de Morena, María Luisa Alcalde Luján.

“Seguiremos haciendo historia”, asegura Citlalli Hernández tras su nombramiento como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Durante su intervención, Citlalli Hernández señaló que no fue nada sencillo dejar la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, sin embargo, detalló que, durante una charla con la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo oportunidad de expresarle que su decisión tiene el objetivo de servir a la patria y al proyecto de la Cuarta Transformación.

“El pueblo de México quiere en su mayoría una transformación y siempre hay quien busca dañar a nuestro liderazgo y vale la pena decirlo aprovechando este nombramiento: ‘vamos a mantener nuestros gobiernos estatales, nuestra mayoría calificada, a fortalecer nuestro partido, la unidad, a que siga avanzando la Transformación y no solo porque lo queramos sino porque vamos a trabajar para ello, sino porque todo el pueblo de México respalda a la Doctora Claudia Sheinbaum, respalda a nuestro movimiento y juntos, Morena-PT y Partido Verde seguiremos haciendo historia”, expresó Citlalli Hernández en sus primeras declaraciones como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO