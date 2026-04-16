Citlalli Hernández presentó renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a partir de hoy va a empezar a analizar perfiles para ocupar el puesto.

Citlalli Hernández presentó su renuncia como titular de la Secretaria de las Mujeres, anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum, desde la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum informó que el día de ayer Citlalli Hernández se presentó en Palacio Nacional para hablar con ella y presentarle su renuncia. «Me fui para atrás», refirió la mandataria, luego de anunciar la salida de Citlalli, quien se incorpora a Morena, con Luisa María Alcalde, quien dará conferencia de prensa hoy a las 11:00 horas para hablar de diversos temas.

La presidenta informó que deberá ser una mujer quien ocupe el puesto que deja vacante Citlalli Hernández. Además de agradecer el trabajo que hizo Citlalli Hernández al frente de la Secretaría de las Mujeres, Sheinbaum Pardo aseguró que la partida de Hernández Mora es para fortalecer a Morena rumbo a las elecciones del 2027.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO