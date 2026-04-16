Cruz Roja Tamaulipas busca reactivarse tras un mes paralizada: volvería con servicios mínimos

La reapertura parcial representa apenas un primer paso frente a una crisis estructural que ha dejado a trabajadores sin sueldo y a la institución con capacidad operativa mínima.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Después de poco más de un mes de parálisis operativa provocada por la falta de recursos económicos, la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas proyecta reactivar parcialmente sus funciones en un plazo aproximado de tres semanas, aunque lo haría con una capacidad muy limitada: atención médica básica y una sola ambulancia para emergencias prehospitalarias.

Así lo dio a conocer Jesús Suárez, coordinador estatal de la institución, quien reconoció que la situación financiera es crítica y que la reapertura dependerá de la llegada de recursos extraordinarios por parte de la sede nacional. “Si no se envía algún recurso económico, va a ser muy complicado”, advirtió al explicar que la institución mantiene adeudos acumulados de cuatro quincenas al personal, además de gastos pendientes de operación.

La suspensión de actividades marcó un hecho sin precedentes para la Cruz Roja en Tamaulipas. Según Suárez, nunca antes se había cerrado por completo la operación de la delegación estatal, una decisión que fue consecuencia de la falta de liquidez para cubrir salarios, insumos, combustible y mantenimiento de ambulancias. “Algo que nunca había pasado, la institución cerrada después de muchísimos años”, lamentó.

La estrategia de reapertura planteada contempla únicamente reanudar consulta médica básica y habilitar una ambulancia para responder emergencias, dejando fuera, por ahora, buena parte de la operatividad que tradicionalmente prestaba la delegación. Esto significa que la capacidad de respuesta seguirá siendo mínima frente a la demanda de servicios de auxilio y atención prehospitalaria en la capital y otras zonas del estado.

Suárez explicó que, ante la falta de fondos, él mismo aceptó asumir temporalmente la coordinación de forma voluntaria, sin recibir remuneración. Con 21 años dentro de la institución, dijo que su intención es ayudar a mantener viva la operación mientras se logra una reestructuración. “Me interesa que funcione… ahorita es de manera voluntaria”, expresó.

No obstante, reconoció que la magnitud del problema rebasa cualquier esfuerzo personal. Solo en salarios, la institución arrastra un rezago equivalente a cuatro quincenas, sin contar combustible, mantenimiento vehicular, insumos médicos y servicios generales. “Si dos quincenas eran pesadas, cuatro quincenas es el doble”, señaló al describir el deterioro financiero.

La situación se agrava porque el apoyo económico del gobierno estatal, que tradicionalmente servía como respaldo para parte de la nómina aún no se ha liberado. De acuerdo con Suárez, esas aportaciones están pendientes y no forman parte del presupuesto regular de operación de la Cruz Roja, lo que deja a la institución sin margen de maniobra inmediato. “Ese apoyo sigue pendiente”, indicó.

Aunque algunas bases y delegaciones municipales continúan funcionando gracias a ingresos propios o apoyos locales, la estructura estatal sigue detenida y con severas limitaciones. En la práctica, esto significa que la red de servicios de emergencia de la Cruz Roja en Tamaulipas opera de forma fragmentada, dependiendo de la capacidad financiera individual de cada delegación.

El coordinador estatal confirmó que la nueva dirigencia nacional ya conoce la gravedad del panorama y ha sostenido reuniones para evaluar alternativas. La esperanza, dijo, es que se logren acuerdos en las próximas semanas que permitan al menos una reactivación básica. Sin embargo, evitó dar una fecha definitiva y dejó claro que todo dependerá de la disponibilidad presupuestal. “Tendrá que ser en dos, tres, cuatro semanas”, dijo.

La reapertura parcial representa apenas un primer paso frente a una crisis estructural que ha dejado a trabajadores sin sueldo y a la institución con capacidad operativa mínima. La deuda laboral, la falta de recursos frescos y la dependencia de subsidios mantienen en incertidumbre la viabilidad de la Cruz Roja estatal.

El regreso de una sola ambulancia simboliza tanto el esfuerzo por no desaparecer como la profundidad del deterioro. Una institución que durante décadas fue referente en atención de emergencias hoy intenta levantarse con recursos mínimos y personal voluntario, en medio de una crisis financiera que ha exhibido su vulnerabilidad operativa.

La pregunta que ahora enfrenta la Cruz Roja en Tamaulipas no es solo cuándo volverá a operar, sino si podrá recuperar la capacidad de respuesta que alguna vez tuvo. Porque mientras la institución calcula semanas para reabrir, miles de ciudadanos siguen esperando que el servicio de emergencias vuelva a funcionar con normalidad.