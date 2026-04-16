Cuatro carriles para el Siglo XXI

Trópico de Cáncer/ Jesús Collado Martínez

La construcción de autopistas de cuatro carriles con acotamientos amplios significó en el Siglo XX la modernización en las comunicaciones y el transporte terrestre de carga, el de pasajeros en autobuses y el de particulares en vehículos ligeros. Su diseño separa los sentidos de circulación de los vehículos y con ello se reduce el riesgo de colisiones frontales, se puede rebasar sin invadir el carril contrario y los cruces son controlados casi siempre por la vía de los pasos a desnivel.



Las carreteras de cuatro carriles reducen los tiempos de traslado de mercancías y personas, se ahorra combustible porque se pueden mantener velocidades de viaje constantes. Su construcción estimula el desarrollo económico porque se facilita la conectividad desde los centros de producción industriales y agropecuarios hasta los mercados, se generan empleos para su construcción y mantenimiento, y se fomenta el turismo porque se mejora el acceso hacia nuevos lugares turísticos.



En 1940 en Estados Unidos se inauguró la Autopista Pensilvania que conectaba Harrisburg y Pittsburgh, y en ese mismo año en California se puso en funcionamiento el Pasadena Freeway para conectar a Los Ángeles con Pasadena. En México en 1952 se inauguró la Autopista Miguel Alemán de México a Cuernavaca, la primera con cuatro carriles, camellón en medio, y acotamientos amplios.



Tamaulipas cuenta actualmente con 19 puentes internacionales hacia los Estados Unidos, incluyendo 3 puentes ferroviarios, por los cuales cruzan anualmente más de 5 millones de contenedores de carga que representan aproximadamente el 49% de la carga que transita entre México y los Estados Unidos de América.



La frontera tamaulipeca tiene un papel fundamental en el intercambio comercial con los Estados Unidos de America y con Canada porque es la mas cercana al centro de la república y se encuentra en el centro geográfico del país vecino. Por ese motivo las oficinas centrales de la Agencia Nacional de Aduanas de México ANAM funcionan desde este año en Nuevo Laredo.



Es de suma importancia para el desarrollo de Tamaulipas el inicio de la construcción de la carretera de cuatro carriles Corredor Golfo Norte, de 502 kilómetros, que conectará Tampico, Ciudad Victoria y Reynosa y que dejará abierta la posibilidad de que se construyan tramos complementarios con las mismas características que conecten a todas las regiones del estado.



Como la construcción posterior del tramo de 265 km de Ciudad Victoria a Peotillos San Luis Potosí, que permitirá la conexión de todo el estado con la gran autopista nacional de cuatro carriles por la que se puede transitar desde Nuevo Laredo hasta Mérida Yucatán, pasando por Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Queretaro, Puebla, Veracruz, Coatzacoalcos, Villahermosa, Ciudad del Carmen y Mérida, que es por donde transitan las mercancías que se producen en todas esas ciudades industriales y en todas las unidades agrícolas y pecuarias que se conectan a través de ese importante vía de comunicación.



También queda abierta la posibilidad de que se puedan construir en nuestro estado: la ampliación de 112 kilómetros a cuatro carriles, de la carretera Matamoros a La Lomita, paraje conocido popularmente como La Y Griega en el Municipio de San Fernando, y la autopista de 247 Km. de 4 carriles de Reynosa a Nuevo Laredo.



Por ahora, la terminación y puesta en marcha de la carretera Mante-Ocampo-Tula y el inicio de las obras del Corredor Golfo Norte de Tampico a Reynosa, serán las obras que harán trascender al Dr. Américo Villarreal como el Gobernador que impulsó la modernización de la red carretera de Tamaulipas, que sentará las bases para el desarrollo del litoral marítimo, el turismo interno, y el intercambio comercial entre las distintas regiones de nuestro estado, el desarrollo del Tamaulipas del Siglo XXI.