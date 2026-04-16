Dan la cara

Jugadores de Correcaminos dan disculpas a la afición y respaldan a directiva

DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Previo al último compromiso de la temporada, programado para este viernes, los capitanes de Correcaminos, Edson Reséndez, Daniel Cisneros y Gerardo Moreno, comparecieron ante los medios para asumir la responsabilidad por los resultados obtenidos a lo largo del torneo y ofrecer disculpas a la afición.

En representación del plantel, los jugadores reconocieron que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura de las expectativas, señalando que, si bien existió esfuerzo dentro del terreno de juego, este no logró traducirse en resultados positivos.

Dejaron en claro que no buscan excusas y que el grupo es consciente de la deuda deportiva que queda con la afición.

Asimismo, los capitanes expresaron su respaldo a la directiva, destacando que el equipo ha contado con condiciones adecuadas de trabajo, así como con un nivel de exigencia acorde a los objetivos institucionales.

En ese sentido, subrayaron que el proyecto actual tiene como finalidad construir bases sólidas que permitan competir por objetivos mayores en el futuro.

Finalmente, reiteraron su compromiso de pelear por el campeonato en los próximos torneos, al tiempo que volvieron a ofrecer una disculpa a la afición, reconociendo su apoyo constante a lo largo de la campaña, incluso en los momentos más complicados.