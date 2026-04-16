El patrimonio magisterial: los inmuebles que respaldan el poder del SNTE Sección 30

Su mantenimiento ha sido constante y sigue operando como centro administrativo estratégico. Más allá de su función operativa, representa la imagen institucional del sindicato ante la base trabajadora.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- En el marco de la visita a Tamaulipas del dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, vuelve a ponerse bajo la lupa el patrimonio inmobiliario que el sindicato magisterial posee en la capital del estado, una red de edificios administrativos, centros de ahorro, salones de eventos y casas de apoyo que representan el músculo financiero y político de la Sección 30. Tan solo en Ciudad Victoria, estos bienes reflejan décadas de consolidación sindical financiada con cuotas de miles de trabajadores de la educación.

La principal joya patrimonial del sindicato es la sede central de la Sección 30, ubicada en la calle Luis Castro Bermúdez de la colonia del Maestro. Este inmueble funciona como el corazón político del sindicato en Tamaulipas: ahí se realizan trámites, reuniones, asambleas y negociaciones con autoridades educativas.

Su mantenimiento ha sido constante y sigue operando como centro administrativo estratégico. Más allá de su función operativa, representa la imagen institucional del sindicato ante la base trabajadora.

Otro de los activos más importantes del magisterio victorense son las oficinas centrales del SARTET, localizadas sobre el boulevard Praxedis Balboa. Este complejo es el eje financiero del sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores de la educación en Tamaulipas.

Desde este edificio se administran préstamos, ahorros y aportaciones de miles de maestros en activo y jubilados, concentrando una operación financiera multimillonaria.

Los informes públicos relacionados con el sistema revelan que el fondo del SARTET mueve cifras superiores a los 2 mil 600 millones de pesos, lo que da dimensión del peso económico que representa esta infraestructura. El edificio alberga áreas técnicas, administrativas y de atención, y se mantiene en operación permanente, con tecnología y servicios actualizados que permiten al sindicato gestionar uno de sus instrumentos financieros más importantes.

Dentro del mismo complejo destaca el Centro de Convenciones o Centro Cultural SARTET, un espacio destinado a eventos sindicales, reuniones y actividades institucionales. Este inmueble ha sido presentado como parte del patrimonio de servicio para los trabajadores.

Sobre la calle 16 en la colonia Magisterial se localiza el recién remodelado Archivo General del SARTET, una extensión del complejo financiero que atiende programas complementarios, resguarda documentación y brinda servicios específicos a docentes jubilados y personal de distintos niveles educativos. Aunque menos visible políticamente, este inmueble es clave en la operación interna de los fondos magisteriales.

Además de los edificios administrativos, el sindicato cuenta con la llamada Casa del Maestro, en la zona centro de Ciudad Victoria, originalmente utilizada para alojamiento temporal de integrantes sindicales y docentes que llegan desde otros municipios. Aunque su perfil es más discreto, esta propiedad cumple una función logística dentro de la estructura del sindicato y ha sido utilizada en jornadas administrativas y de apoyo institucional.

También existen las villas o instalaciones complementarias, utilizadas para reuniones, hospedaje y actividades de apoyo a los agremiados, cuenta con 14 villas, cuenta, estacionamiento y alberca. Estos inmuebles, aunque menos visibles públicamente, forman parte del patrimonio sindical construido con recursos provenientes de cuotas y fondos internos, reforzando la capacidad operativa de la Sección 30 en la capital tamaulipeca.

El valor conjunto de estas propiedades no ha sido actualizado públicamente en años recientes, pero reportes patrimoniales previos estimaban que solo los inmuebles ligados al sindicato y al SARTET en Tamaulipas superaban los 60 millones de pesos, sin contar equipamiento, reservas financieras ni otros bienes en municipios. Esa cifra coloca al magisterio organizado como uno de los gremios con mayor infraestructura patrimonial en el estado.

Aunque el SARTET publica información financiera parcial, no existe un inventario público detallado y actualizado del patrimonio inmobiliario sindical, lo que mantiene abiertas dudas entre la base trabajadora.

La visita de Alfonso Cepeda Salas a Tamaulipas ocurre en un momento en que la fortaleza política del sindicato se refleja no solo en su capacidad de movilización, sino también en la infraestructura construida a lo largo de décadas. En Ciudad Victoria, cada edificio sindical cuenta una parte de esa historia: oficinas que administran miles de millones, casas de apoyo y centros de reunión que muestran que el poder del SNTE no solo se mide en afiliados, sino también en ladrillos, terrenos y patrimonio acumulado.