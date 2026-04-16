Encuentran a Grecia “N”; piden difundir fotos reales en búsquedas

CHIAPAS, MÉXICO.- Grecia “N”, quien había sido reportada como extraviada en el estado de Chiapas desde el pasado 12 de abril en el municipio de Ocozocoautla, fue localizada con vida luego de varios días de búsqueda.
De acuerdo con autoridades, la joven fue ubicada sobre la carretera que conduce hacia Jiquipilas, donde posteriormente recibió valoración médica y fue presentada ante las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones.
Fotos desactualizados complicaron la búsqueda de Grecia «N»
Tras darse a conocer su localización, en redes sociales ciudadanos comenzaron a hacer un llamado importante: pedir que, al momento de difundir fichas de búsqueda, se utilicen fotografías reales y recientes y no las que tienen publicadas con muchos filtros en Instagram y Facebook porque se dificulta la búsqueda y confunde a las autoridades para verificar que se trata de la misma persona, como sucedió en este caso.
Y es que, según comentarios de la población, la imagen que circuló en su ficha —presuntamente tomada de su perfil de Facebook— no coincidía con su apariencia actual, lo que pudo generar confusión durante su búsqueda.
Ante esto, usuarios piden de manera respetuosa que las personas mantengan fotos actualizadas en sus redes sociales o que familiares proporcionen imágenes reales al momento de reportar una desaparición, ya que esto puede ser clave para una localización más rápida y efectiva.
