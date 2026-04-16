Inyectan 1.5 mdp a videovigilancia hotelera en Tampico; cámaras estarán conectadas al C-4

La presidenta municipal explicó que estos equipos estarán enlazados al sistema estatal de monitoreo, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y blindar la actividad turística, el Ayuntamiento de Tampico destinará cerca de un millón y medio de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) para la instalación de cámaras de videovigilancia en hoteles de la ciudad, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.

La presidenta municipal explicó que estos equipos estarán enlazados al sistema estatal de monitoreo, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

“A través de un programa de Fortamun que tiene una parte de ese recurso destinado a la seguridad, vamos a utilizar casi un millón y medio de pesos para otorgar a los hoteleros de Tampico una cámara de videovigilancia… va a seguir generando esa percepción de seguridad que tenemos, donde ha hecho un gran esfuerzo nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, para tener esas cámaras ligadas al C-4 y dar una mejor respuesta”.

En cuanto al avance del proyecto, dijo que actualmente se encuentra en etapa de licitación, al superar el monto permitido para una asignación directa, por lo que el proceso se realiza a través de un comité de compras.

“Estamos en el proceso de licitación… en cuanto quede, no debe pasar de mes y medio para entregar las cámaras”.

Expresó que de forma paralela, el Gobierno del Estado impulsa la modernización del C-4, incorporando tecnología avanzada como una aplicación con botón de pánico, lo que reforzará la estrategia de seguridad en la zona sur.

Por último, Villarreal Anaya informó que, en el marco de las Fiestas de Abril Tampico 2026, se acordó con la empresa Espectaculares García ofrecer acceso gratuito al recinto ferial durante este fin de semana por el Día del Niño, con juegos mecánicos sin costo en horario de 16:00 a 18:00 horas, e hizo un llamado a la ciudadanía a participar.