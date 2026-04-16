Las «Tortas Vic» y sus más de 30 años en Victoria

La evolución del menú también ha sido clave en su permanencia, ya que además de las tortas y los tacos, incorporó hamburguesas y papas asadas al carbón, y menudo.

Por Jesús Berlanga

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con más de tres décadas de trabajo ininterrumpido, Víctor Balleza Reynoso, de 69 años de edad, ha construido un negocio familiar que hoy es referente entre los amantes de la comida nocturna en la capital tamaulipeca.

Originario de Tampico, Don Víctor recuerda que comenzó en el negocio de los tacos cuando apenas tenía años de edad, ayudando a su padre en un mercado donde también vendían tortas.

«Siempre mi papá tuvo negocio de tacos, éramos 10 hermanos y todos le ayudábamos”, relata.

Sin embargo, tras la reubicación del mercado, les asignaron el último lugar, lo que los obligó a buscar nuevas oportunidades, incluso viajó a Guadalajara, donde después de varios meses no obtuvo éxito y decidió regresar.

«No encontré una buena oportunidad ni lugar para trabajar, así que regresé a Tampico, pero al paso por Victoria visité unos familiares, y mi cuñado me ayudó a buscar un lugar, y fue aquí, donde aun sigo», expresa con alegría.

Fue en 1990 cuando comenzó formalmente con su negocio, vendiendo tortas a tan solo tres pesos. En aquel entonces, en la zona predominaban las gorditas, flautas y tacos, por lo que decidió innovar vendiendo tortas de bistec, pero embarradas de frijoles y mayonesa, lo que de inmediato fue una novedad y marco diferencia entre la clientela, hasta la fecha.

El negocio, hoy conocido como “Tortas Vic”, debe su nombre a su propio creador. A base de esfuerzo y disciplina, Don Víctor asegura que los primeros años fueron los más duros:

“Duré tres años sin descansar ni un solo día. Tenía otro trabajo, apenas salía y me venía directo a las tortas”.

Con el paso del tiempo, el negocio creció y logró abrir dos sucursales más; sin embargo, la inseguridad lo obligó a cerrarlas.

A pesar de ello, el establecimiento principal continúa operando hasta la fecha en un local que sigue siendo rentado desde entonces.

Gracias a este emprendimiento, Don Víctor pudo sacar adelante a su familia. “De aquí salió para el estudio de mis tres hijos, y aunque ya terminaron, todavía vienen a ayudarme”, comenta con orgullo.

La evolución del menú también ha sido clave en su permanencia, ya que además de las tortas y los tacos, incorporó hamburguesas y papas asadas al carbón, y menudo.

En Tampico las tortas se preparan con crema, y señala que cambiarla por frijoles y mayonesa fue la receta que atrajo a la clientela.

Algo que recalca Don Victor son las funciones individuales de cada uno tiene en el negocio, ya que así se cuida la higiene, por ejemplo no mezclar el dinero con la preparación de los alimentos.

Las «Tortas Vic” se ubica en la avenida 16 de Septiembre, entre calle Partido Liberal y avenida 20 de Noviembre de la colonia Independencia, abre todos los días del año, excepto Navidad y Año Nuevo, y cuenta con servicio de pedidos al número 834 352 57 29.