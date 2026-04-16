Miguel Canto, ex campeón mosca, fallece a los 78 años

El excampeón mundial falleció a los 78 años tras una vida que dejó huella arriba y abajo del ring

MÉRIDA, YUCATÁN.- El boxeo mexicano perdió a una de sus figuras más emblemáticas con el fallecimiento del excampeón mundial de peso mosca Miguel Canto, quien murió a los 78 años de edad en Mérida, Yucatán, su tierra natal.

Reconocido como uno de los máximos exponentes del pugilismo en las categorías pequeñas, Canto dejó una huella imborrable gracias a su estilo técnico, precisión defensiva y longevidad en la cima.

Durante su carrera, construyó un sólido reinado como campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo entre 1975 y 1979, periodo en el que realizó 15 defensas exitosas del título, una cifra que consolidó su lugar en la historia del deporte.

“Con profunda tristeza me entero que Fallecio el inmortal campeón Miguel Canto, uno de los héroes de la península Yucateca gran campeón mosca WBC y maravilloso ser humano. Dios lo tenga en su santa gloria”, escribio Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, en sus redes sociales.

Apodado El Maestro, con 1.54 metros de estatura y su inteligencia sobre el ring, el yucateco alcanzó la gloria mundial el 8 de enero de 1975 en Sendai, Japón, cuando derrotó por decisión al japonés Shoji Oguma para conquistar el cinturón mosca del WBC. A partir de ese momento, edificó uno de los reinados más consistentes de su división.

Su camino hacia el título no fue sencillo. En 1973, había caído en su primer intento ante el venezolano Betulio González, pero supo reponerse y posteriormente lo derrotó en dos ocasiones, reafirmando su calidad como campeón.

Con profunda tristeza me entero que Fallecio el inmortal campeón Miguel Canto, uno de los héroes de la península Yucateca gran campeón mosca WBC y maravilloso ser humano

Dios lo tenga en su santa gloria pic.twitter.com/M4SUPuVTIB — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) April 16, 2026

Entre sus combates más destacados también figuran victorias sobre rivales como Reyes Arnal, así como su intensa rivalidad con Oguma, a quien enfrentó en múltiples ocasiones.

Canto perdió el campeonato en marzo de 1979 ante el surcoreano Chan Hee Park, cerrando así un ciclo de dominio en la categoría. Ese mismo año tuvo la oportunidad de recuperar el cinturón en una revancha que terminó en empate.

Más allá de sus logros sobre el cuadrilátero, su legado fue reconocido internacionalmente. Fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial (1998), siendo el primer y único peleador yucateco en recibir esa distinción, además de ser nombrado “Peleador del siglo” en peso mosca por la agencia Associated Press, junto al filipino Pancho Villa.

En sus últimos años, su salud se vio afectada por problemas neurológicos derivados de su carrera, situación que mermó su calidad de vida. Aun así, su figura permaneció como símbolo del boxeo técnico que dejó una gran influencia.

Cantó se retiró en 1982 con una derrota ante Rodolfo Ortega dejando una marca de 61 triunfos, nueve derrotas, cuatro empates y 15 nocauts.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO