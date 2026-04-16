“Nunca vimos tantos peces muertos”: Pescadores bajo crisis

De acuerdo con los testimonios, los peces intentan buscar refugio en zonas con agua dulce y al no lograrlo, mueren en los alrededores del estero.

Por Óscar Figueroa

La Razón

PÁNUCO, VERACRUZ.- Habitantes del ejido Mata de la Monteada, denunciaron una crisis ambiental tras la muerte masiva de peces como el bobo, la carpa y el plateado.

La situación, que inició hace una semana, supera cualquier registro previo en la zona debido al avance del agua salada.

Julio César Rodríguez, pescador afectado, señaló que el fenómeno impacta el sustento de 80 familias de la comunidad que pertenece a Pánuco, Veracruz.

Explicó que la falta de flujo de agua dulce y el mal estado de las compuertas facilitan la entrada de salinidad.

“Desde hace una semana empezó la mortandad de pescados como el bobo, carpa, plateado, todo pescado comercial en Mata de la Monteada”.

La magnitud del evento supera lo visto en años anteriores, pues los restos de las especies cubren gran parte de la orilla y los pobladores atribuyen este desastre a la presión del mar sobre los cuerpos de agua que anteriormente mantenían niveles estables.

“No son cientos, son toneladas de peces muertos, nunca había sucedido tanta mortandad de pescados”.

De acuerdo con los testimonios, los peces intentan buscar refugio en zonas con agua dulce y al no lograrlo, mueren en los alrededores del estero.

“El pescado viene buscando el agua dulce porque lo viene acosando el agua salada, lo afecta”.

Esta crisis representa un golpe severo a la economía local, ya que la pesca es la actividad principal del ejido. Los residentes recordaron que hace casi una década no enfrentaban un escenario de tal gravedad.

“Hace tiempo que no se miraba una situación de ese tipo, teníamos como siete años que no pasaba esto”, concluyó.