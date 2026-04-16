Padilla refuerza combate al “dragón amarillo” para proteger su producción citrícola

Esta problemática es actualmente una de las principales preocupaciones para la región, al tratarse de una enfermedad considerada irreversible por especialistas y que afecta directamente a uno de los sectores productivos más importantes del municipio

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Ante la amenaza que representa el “dragón amarillo” para la producción de cítricos, el municipio de Padilla ha intensificado acciones coordinadas con el Gobierno del Estado para contener esta enfermedad que impacta severamente a los cultivos, informó el alcalde Carlos Ernesto Quintanilla Selvera.

En entrevista con Expreso, el edil reconoció que esta problemática es actualmente una de las principales preocupaciones para la región, al tratarse de una enfermedad considerada irreversible por especialistas y que afecta directamente a uno de los sectores productivos más importantes del municipio.

“Estamos trabajando con el Gobierno del Estado, sosteniendo reuniones con los citricultores, realizando campañas de fumigación y manteniendo comunicación constante con el sector citrícola de Padilla, que es el principal motor del municipio”, explicó.

Detalló que, además de las acciones preventivas, se han reforzado estrategias para mitigar el impacto del padecimiento en los huertos, con el objetivo de frenar su propagación y reducir las pérdidas económicas para los productores locales.

Quintanilla Selvera subrayó que, aunque el panorama es complejo, la coordinación entre autoridades y productores será clave para enfrentar esta problemática fitosanitaria, que ya es considerada crítica en diversas zonas citrícolas del país.

Finalmente, indicó que por el momento no se cuenta con cifras actualizadas sobre la producción de este año; sin embargo, reiteró que las acciones de prevención y control continúan como prioridad para salvaguardar la actividad citrícola en Padilla.