Pulido ya no viste la camiseta de Chivas

Por medio de un comunicado el miércoles 15 de abril, la directiva de Chivas anunció la salida del delantero Alan Pulido

GUADALAJARA, MÉXICO.- Las Chivas del Guadalajara hicieron oficial la rescisión del contrato del atacante Alan Pulido, con lo que concluye el vínculo laboral entre ambas partes de manera anticipada.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido”, informó la directiva de Chivas.

El acuerdo original entre ambas partes estaba proyectado para finalizar en diciembre de 2026.

A través de un comunicado la mañana del miércoles 15 de abril de 2026, la institución rojiblanca detalló que la terminación del contrato se realizó bajo la modalidad de común acuerdo.

El club agradeció el desempeño del futbolista durante sus dos etapas en el equipo y notificó que el jugador queda en libertad para integrarse a otro proyecto profesional.

Alan Pulido, de 35 años de edad y quien entrenaba por separado, regresó al Rebaño Sagrado en enero de 2025 tras su paso por el Sporting Kansas City. En su segunda etapa con el conjunto rojiblanco registró la siguiente actividad:

Clausura 2025: Disputó 10 partidos y anotó dos goles.

Disputó 10 partidos y anotó dos goles. Apertura 2025: Tuvo participación en cinco encuentros.

Con este movimiento, Pulido cierra un historial acumulado de 138 partidos y 43 goles con la camiseta de Chivas, sumando el desempeño de sus dos ciclos en el equipo.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ- DÓRIGA DIGITAL