Reino Unido endurece control de redes para proteger a menores y limitar acceso

Reino Unido intensifica la presión sobre redes sociales para proteger a menores y evalúa restricciones de acceso y uso.

REINO UNIDO.- El primer ministro británico, Keir Starmer, instó a las empresas de redes sociales a «dar un paso al frente y hacerse responsables» en materia de seguridad infantil en Internet, antes de una reunión el jueves con ejecutivos de Meta, Snap, Google, TikTok y X.

El Gobierno de Starmer ha intensificado el escrutinio de las empresas de redes sociales, alegando que los niños están expuestos a daños en línea sin una responsabilidad clara, y se ha comprometido a actuar para limitar el impacto de dichas aplicaciones en el sueño, la vida familiar y el rendimiento escolar.

«Las redes sociales moldean la forma en que los niños se ven a sí mismos, sus amistades y el mundo que les rodea. Cuando eso conlleva riesgos reales, mirar hacia otro lado no es una opción», dijo Starmer antes de la reunión.

«Tomaré todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los niños en Internet. Hoy se trata de asegurarnos de que las empresas de redes sociales den un paso al frente y asuman su responsabilidad», añadió.

El Gobierno reconoció algunas medidas de protección ya introducidas por algunas empresas de redes sociales -como desactivar la reproducción automática en YouTube para los niños y dar a los padres un mayor control sobre el tiempo de pantalla, incluyendo toques de queda-, pero Starmer quiere ir más allá.

El Reino Unido está llevando a cabo una consulta hasta el próximo mes sobre si restringir el acceso de los niños a las redes sociales, incluida una posible prohibición para menores de 16 años, así como toques de queda, límites de tiempo en las aplicaciones y restricciones a lo que describió como características de diseño adictivas.

Australia se convirtió el año pasado en el primer país en prohibir las redes sociales para los menores de 16 años, y los países europeos están considerando medidas similares.

Presión para regular impacto de redes en menores

El endurecimiento del discurso del gobierno británico se da en un contexto internacional donde distintas autoridades han comenzado a cuestionar abiertamente el modelo de negocio de las plataformas digitales.

En Estados Unidos, por ejemplo, el cirujano general Vivek Murthy advirtió en 2023 que las redes sociales representan un “riesgo significativo” para la salud mental de los jóvenes, según un informe oficial del U.S. Department of Health and Human Services.

El documento subraya la falta de evidencia sobre la seguridad de estas plataformas en menores, invirtiendo la carga de la prueba hacia las empresas tecnológicas.

En paralelo, la Unión Europea ha avanzado con marcos regulatorios más estrictos como la Digital Services Act, que obliga a grandes plataformas a evaluar y mitigar riesgos sistémicos, incluidos los relacionados con menores.

Bajo esta normativa, compañías como Meta y TikTok han sido objeto de investigaciones formales por posibles fallas en la protección infantil y el diseño de algoritmos que podrían amplificar contenido dañino, de acuerdo con reportes de la Comisión Europea.

Además, estudios académicos han documentado cómo ciertas características —como la reproducción infinita de contenido o los sistemas de recompensas— pueden incentivar el uso compulsivo entre adolescentes.

Investigaciones de instituciones como University of Oxford y reportes difundidos por UNICEF señalan vínculos entre el uso intensivo de redes sociales y problemas como ansiedad, trastornos del sueño y exposición a acoso digital.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR