Salud alista jornada intensiva de vacunación en Tamaulipas

Durante esta semana se dará prioridad a la aplicación de vacunas como BCG, hexavalente acelular, SRP, SR, DTP, Tdpa, rotavirus, neumococo, hepatitis A y B, así como VSR

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas comenzó los preparativos para la Semana Nacional de Vacunación 2026, una campaña intensiva que busca fortalecer la protección de niñas, niños y adultos mediante la aplicación gratuita de vacunas en todo el estado y el país.

La jornada se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo bajo el lema “Vacunar es Amar”, como parte del Programa de Vacunación Universal, con la meta nacional de aplicar más de 2.4 millones de dosis para ampliar coberturas, iniciar esquemas pendientes y reforzar la inmunización en distintos grupos de edad.

La secretaria de Salud estatal, Adriana Marcela Hernández Campos, informó que esta estrategia contempla la participación de todas las unidades médicas públicas, donde se ofrecerán vacunas de manera gratuita para prevenir enfermedades y fortalecer la salud pública.

Para garantizar el éxito de la campaña, el gobierno estatal aseguró la disponibilidad de recursos necesarios, entre ellos la conservación adecuada de los biológicos mediante la red de frío, la instalación de módulos en sitios concurridos y brigadas que recorrerán zonas donde se detecten personas con esquemas incompletos.

Durante esta semana se dará prioridad a la aplicación de vacunas como BCG, hexavalente acelular, SRP, SR, DTP, Tdpa, rotavirus, neumococo, hepatitis A y B, así como VSR, con especial atención en sectores vulnerables de zonas rurales, áreas urbanas periféricas y comunidades con difícil acceso a los servicios médicos.

Autoridades de salud exhortaron a la población a acudir al centro de salud más cercano con su Cartilla Nacional de Salud para revisar y completar sus esquemas, al considerar que la vacunación es una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades y mantener el control epidemiológico en la entidad.