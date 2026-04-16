Se registra mortandad de más de 2 toneladas de peces

A pesar de la magnitud del evento, las autoridades descartaron el uso de las compuertas del estero para incrementar el la presencia de agua dulce, pues la infraestructura presenta daños que pondrían en riesgo la reserva de agua de la región.

Por Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Se registra mortandad de más de 2 toneladas de peces en el ejido Mata de la Monteada, debido al drástico aumento de la salinidad en el agua.

El fenómeno ocurre en los límites de los municipios de Pánuco, Veracruz y Altamira, donde el cambio en la composición química del recurso impide la supervivencia de las especies en las zonas de influencia marina.

El secretario del ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez, informó que la situación obedece a factores ambientales y no afecta a los sistemas de agua dulce. Personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y cuadrillas municipales iniciaron la recolección de los restos para frenar la contaminación y el foco de infección en el sector.

“Se tomarán muestras, es una mortandad muy grande, pudiéramos hablar más de dos toneladas y esto corresponde a un cambio del PH en el agua por el alto nivel que tiene el mar y la situación salina”.

A pesar de la magnitud del evento, las autoridades descartaron el uso de las compuertas del estero para incrementar el la presencia de agua dulce, pues la infraestructura presenta daños que pondrían en riesgo la reserva de agua de la región.

“Fue un cambio en el PH, seguramente eso incrementó la cantidad de sal y eso ha generado que los peces intenten emigrar al agua dulce y no lo han logrado por las compuertas del estero del Camalote”.

Detalló que los peces muertos no son de una especie que capturen normalmente los pescadores de la zona, ya que tiene mucha espina.

“Le decimos a los pescadores que no podemos abrir las compuertas porque están en malas condiciones y se generaría una salida de agua dulce”.

José Francisco Pérez Ramírez, puntualizó que el fenómeno de la salinidad se presenta cada año.

“Se harán trabajos de recolección del pescado muerto que está generando contaminación y mal aspecto, llama la atención la cantidad de peces, pero hay que entender que el aumento de la salinidad es año con año y lo que toca ahora es revisar las causas”, concluyó.