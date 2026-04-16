Senadora y exalcaldesa confiesa que ordenó el sacrificio de 10 mil perros y gatos

Mariela Gutiérrez Escalante aseguró que los sacrificios se realizaron porque los perros se encontraban presuntamente enfermos

En una conferencia de prensa, la senadora Mariela Guitiérrez Escalante informó que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac fueron sacrificados más de 10 mil perros y gatos bajo el argumento de que muchos de esos animales se encontraban presuntamente enfermos.

Ante estas declaraciones, diversos funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) señalaron que los sacrificios se realizaron sin diagnósticos previos, lo que pone en duda su legalidad.

Entre la frialdad y el cinismo de “las normas oficiales”. La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, reconoció que sacrificó a 10 mil perros cuando fue presidenta municipal de Tecámac, Estado de México. Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/ata5yGFh6h — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 15, 2026

El caso cuestiona a la senadora, quien en 2024 participó en una reforma de protección animal, lo que pone en duda la congruencia de su actuación.

Mariela Gutiérrez gobernó Tecámac durante dos periodos consecutivos antes de llegar a la Cámara Alta, donde actualmente representa al Estado de México.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL