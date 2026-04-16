Sufren agresiones 4 de cada diez profes

La violencia en aulas escolares no es un fenómeno aislado; existe un alza preocupante en agresiones y falta de respeto a la figura de los maestros

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La violencia contra docentes en México dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una crisis estructural que crece con rapidez.

Entre 2023 y 2026, encuestas, reportes sindicales y registros periodísticos coinciden en una tendencia preocupante: el deterioro del respeto hacia la figura del maestro y el aumento de agresiones dentro y fuera del aula.

La cifra es contundente: 4 de cada 10 docentes han sido agredidos por alumnos o padres de familia.

El dato proviene de la Encuesta Nacional de Violencia hacia los Maestros 2024, impulsada por organizaciones como Educación con Rumbo, que estima más de 1.2 millones de docentes afectados.

El desglose revela la gravedad del entorno: 60% de las agresiones son insultos y burlas, 30% humillaciones y 10% ataques físicos. Además, 9 de cada 10 casos corresponden a violencia verbal, muchas veces normalizada y no denunciada.

El fenómeno no solo impacta a quienes lo padecen directamente. También se reproduce frente a la comunidad escolar: cinco de cada diez estudiantes han presenciado faltas de respeto hacia docentes y alrededor del 35% ha sido testigo de conflictos entre padres y profesores.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reporta más de 500 quejas formales hasta septiembre de 2025, con casos en al menos siete entidades, incluido Tamaulipas.

Los reportes van desde insultos y amenazas hasta agresiones físicas y ataques con armas.

En marzo de 2026, un estudiante asesinó a dos maestras en Michoacán. En Oaxaca, una docente fue asesinada tras un conflicto académico, mientras que en el Estado de México un profesor fue apuñalado por un alumno.

En Tamaulipas, el tema ya escaló al ámbito legislativo, donde se analizan iniciativas para sancionar penalmente las agresiones contra docentes.

Especialistas coinciden en que el problema tiene raíces profundas: entornos familiares violentos, falta de atención a la salud mental y normalización de conductas agresivas.

El impacto en los docentes es significativo: más del 80% presenta agotamiento laboral y al menos 30% considera su trabajo altamente estresante.

A nivel internacional, organismos como la UNESCO advierten que hasta el 80% de los docentes ha experimentado algún tipo de violencia en entornos escolares.

El panorama es claro: la violencia en las aulas dejó de ser un problema disciplinario para convertirse en un tema de seguridad pública.