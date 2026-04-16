Viene frente frío con lluvias a Tamaulipas

Si tienes planes al aire libre, mejor toma precauciones: se esperan momentos de lluvia intensa, tormentas eléctricas y cambios en el pronóstico conforme avance el sistema.

Por Antonio H. Mandujano

Exprespo-La Razón

Un fin de semana lluvioso se espera en Tamaulipas debido a la llegada del Frente Frío número 45, el cual provocará precipitaciones en gran parte del noreste del país.

De acuerdo con lo publicado por la página meteorológica: «El Chico del Clima», será a partir del sábado cuando comiencen las lluvias, mismas que podrían extenderse hasta el 21 de abril, presentándose de forma constante en distintas zonas del estado.

Los modelos meteorológicos GFS y ECMWF indican que los acumulados de lluvia podrían ser de entre 50 y 75 milímetros, aunque en algunos puntos podrían acercarse a los 90 milímetros, sobre todo donde se presenten tormentas más fuertes.

Ante este pronóstico, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente si tienen actividades al aire libre, ya que las lluvias podrían ser intermitentes, pero en momentos intensas, incluso con descargas eléctricas.

Desde este jueves y viernes, la atención estará puesta en cómo evoluciona este sistema, ya que cualquier cambio podría modificar el pronóstico.

Este tipo de condiciones son comunes en primavera, cuando todavía se presentan frentes fríos junto con humedad, lo que favorece la presencia de lluvias en la región.