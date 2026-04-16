Vuelca camión cargado de grano en carretera a Jaumave

La unidad se dirigía hacia Jaumave cuando, presuntamente, el exceso de peso y la velocidad ocasionaron que el conductor perdiera el control en una curva

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria.— Un camión cargado con grano volcó la mañana de este 16 de abril en la carretera Rumbo Nuevo, a la altura del kilómetro 32, lo que provocó afectaciones parciales a la circulación.

De acuerdo con información preliminar, la unidad se dirigía hacia Jaumave cuando, presuntamente, el exceso de peso y la velocidad ocasionaron que el conductor perdiera el control en una curva, derivando en el accidente.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió una alerta tras el percance y exhortó a choferes y automovilistas a extremar precauciones, ya que la carga quedó esparcida sobre la carpeta asfáltica.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas; sin embargo, se confirmó que la vialidad permanece obstruida en uno de los carriles, por lo que el tránsito en la zona es intermitente.