“Ahoga” a la COMAPA morosidad de usuarios

Registra el organismo cartera vencida de 500 millones de pesos, por lo que anuncia que endurecerá la cobranza

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Ciudad Victoria informó que mantiene una cartera vencida superior a los 500 millones de pesos, correspondiente a cerca de 40 mil usuarios en rezago.

Ante esta situación, el organismo ha intensificado las acciones contra quienes no pagan el servicio, incluyendo la limitación del suministro y el desmantelamiento de tomas. A la fecha, se han retirado 450 conexiones de agua potable.

El gerente de COMAPA, Fernando García Fuentes, explicó que estas medidas se aplican cuando los usuarios se reconectan de manera irregular sin haber regularizado su situación.

“Si detectamos que una persona se reconecta sin haber pagado, procedemos a desmantelar la toma. En lo que va de 2026 se han retirado 50 tomas, aunque esto también representa un costo para el organismo”, señaló.

Precisó que la deuda acumulada proviene de varios años y, aunque parte de ella podría considerarse incobrable, no puede eliminarse de manera unilateral, por lo que se siguen procesos administrativos para su recuperación.

Indicó que entre los deudores se encuentran propietarios de solares baldíos, viviendas abandonadas y usuarios que se niegan a pagar. Tan solo el año pasado se desmantelaron alrededor de 400 tomas.

Detalló que el procedimiento incluye notificaciones en los recibos y, en caso de incumplimiento durante tres meses consecutivos, se procede a retirar la conexión.

Además, se han iniciado procesos legales mediante procedimientos administrativos de ejecución, que incluyen el señalamiento de bienes para garantizar el cobro.

De los 130 mil usuarios registrados en el servicio, alrededor de 40 mil presentan adeudos.

El funcionario adelantó que, por instrucción del alcalde, se prepara un programa de regularización que contemplará descuentos en recargos, con el objetivo de incentivar el pago.

No obstante, reiteró que continuarán las campañas de restricción del servicio para quienes decidan no cumplir.